Jornadas productivas por el 22 Congreso de la CTC (+fotos)

Colectivos laborales del occidental territorio de Matanzas participaron este fin de semana en jornadas de producción de alimentos, limpieza y embellecimiento, un regalo también a las sesiones finales del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Los consejos populares fueron el centro de las movilizaciones, incluidas áreas aledañas al hospital materno José Ramón Tabranes y del Paseo Martí, y fundamentalmente centros de bienes y prestación de servicios, engalanados de cara a la magna cita del 26 y 27 de junio.

Nada, sin embargo, recibió mayor agradecimiento de los habitantes de la urbe capital que la recogida de desechos sólidos por varios puntos, donde por días se acumula gran cantidad de basura.

Noel Sánchez Roque, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno, comentó que justamente el propósito es higienizar las calles, y así ir eliminando el mayor número posible de microvertederos.

Pese al esfuerzo continuo de las autoridades de garantizar combustible en medio del cerco petrolero, se impone la disciplina pata conseguir entornos seguros, manifestó Osmar Ramírez Ramírez, secretario general del Comité Provincial de la CTC.

Expresó que el despliegue de medios y equipos continuará en las jornadas siguientes, y llamó a los directivos de las entidades, trabajadores y sus familias a mantener limpias los barrios, por el bien de la salud común.

“Es el aporte que podemos hacer como saludo al más relevante evento de los trabajadores cubanos, al que llegaremos con grandes expectativas, luego de las medidas aprobadas por el Pleno del Comité Central del Partido y la Asamblea Nacional”, consideró.

Por esta provincia asistirán 54 delegados al colofón del 22 Congreso de la CTC, siete de los cuales se ganaron su cupo por vía directa, como premio a los resultados económicos, sindicales y sociales de las entidades a las que pertenecen.

Fotos: Lisa Cuba.