El Legado de un Padre: testimonios de creatividad y amor

“Un padre no es un ancla que nos retiene, ni una vela que nos lleva, sino una luz que nos guía y cuyo amor nos muestra el camino” – Desconocido

Ser padre es una elección y por ende la razón más sencilla es desearlo. Cuando se llega a tal condición cambia por completo la vida del hombre, si verdaderamente siente la necesidad y obligación de ser un buen mentor, un ejemplo para sus hijos. Aunque lo haya manifestado un tanto genérico esa es mi experiencia.

Un padre no es perfecto, pero tratará en todo momento de acercarse a ese ideal. Mis hijas, y ahora mis nietas, son la condición de mi existencia. Sin ellas faltaría un pedazo de mí, no estaría completo como hombre. No consigo la vida sin ellas. Como papá estoy complacido y enormemente orgulloso de tener las hijas que tengo. Fue mi elección y ahora mi gran conquista. (José Germán, escritor y profesor)

“Cuando necesitas comprensión de verdad, cuando necesitas a alguien que te cuide, cuando necesitas a alguien que te guíe… Un padre siempre está ahí” – Thomas J. Langley

Aunque soy bastante joven tengo el orgullo de ser padre de dos hermosas niñas: una de 15 años y otra de 12. Yo creo que ser padre, sobre todo en mi caso que los tuve con a muy temprana edad, y si uno decide ser buen padre, estar para apoyar y ayudar a sus hijos, para que crezcan, ser un buen ejemplo, si uno está dispuesto a eso, los hijos llegan para hacerte mejor persona, a ser una mejor versión de uno mismo, porque te obligan a madurar y a ver por ellos.

Convertirme en padre me ayudó a crecer, aunque fuese prematuramente, a tener más responsabilidades, a pensar más en familia y a la par tratar de crecer profesionalmente porque eso daría una estabilidad económica para mi familia, me permitiría el lujo de cuidarlas mejor y de que mis hijas el día de mañana se puedan sentir orgullosas del padre que tienen. (Alejandro García, actor)

“Ella no estaba sola, pero lo que estaba detrás de ella, la fuerza moral más potente de su vida, era el amor de su padre” – Harper Lee

La responsabilidad de ser padre comienza desde el mismo momento en que te anuncian que vas a hacerlo. Es una responsabilidad que nunca acaba y no estoy hablando solamente de la responsabilidad material, de propiciarle lo necesario para poder vivir, sino, sobre todo, de la responsabilidad desde el punto de vista educativo, de darle las herramientas, todo el cariño y toda la enseñanza para que esa persona que es tu hijo se vaya convirtiendo cada día en un mejor ser humano.

Va a depender mucho de cómo lo eduques la forma en que él va a actuar en la sociedad. Sobre todo cuando sea un adulto. Es responsabilidad de padres y madres lograr que su hijo sea un hombre y una mujer de bien. (Frank Alexis Ortega Sosa, artesano artista, fotógrafo y promotor cultural)

“Detrás de cada gran hija hay un padre realmente increíble” – Desconocido

Como padre evidentemente todo cambió, o sea yo fui uno antes de ser papá y otro después de ser papá, en todos los aspectos. Ya dejó todo de tener sentido o al menos de tener que tenía antes. La niña, o tu hijo en este caso, se convierte en el centro y el motivo de todo.

Eso te redefine los planes por completo. Profesionalmente le pone un plus porque ya hay alguien que puede sentir orgullo. Ya tú trabajas para dejarle el tus resultados a alguien. No te hablo de herencia sino de ese orgullo que puedes sentir de tu hijo en un futuro y trabajas hacia eso también. (Adrián Socorro Suárez, artista de la plástica)

“No es la carne y la sangre, sino el corazón, lo que nos hace padres e hijos”. – Johann Friedrich von Schiller

Como padre uno siempre se queda con aquello de que no ha hecho lo suficiente por los hijos. La labor de padre nunca se acaba. Desde que ellos nacen hasta que uno muere la deuda con los hijos es eterna.

Mis hijos siempre han sabido que estoy para ellos a pesar de que no hemos estado todo el tiempo juntos. Creo que los he guiado por un buen camino y aquí estoy siempre listo para cuando me necesite.

Yo me siento orgulloso de mis hijos, pero ya te digo nunca uno está satisfecho con lo que ha hecho con sus hijos. Siempre uno aspira más, pero siempre estaré aquí para para lo que ellos necesiten. (Alfonso Llorens Betancourt, intérprete y compositor)

“Ser padre es aprender sobre las fortalezas que no sabías que tenías y lidiar con los miedos que no sabías que existían”. – Linda Wooten

Soy padre bastante joven. Tengo dos niños: Carolina cumplió 15 años y Diego tiene doce. La experiencia de cualquier padre cubano hoy es complejo; no obstante, la experiencia siempre es bien linda, pero retadora. Poder guiar, conducir, acompañar y, sobre todo lograr, una comunicación efectiva, cercana con tus hijos, siempre será un reto para cualquier padre.

Yo creo que en gran medida lo he intentado y lo he logrado. En ese sentido me siento un padre feliz. Quiero mucho a mis hijos, los necesito para vivir y creo que yo también soy importante para los dos. (Julio César García, fotógrafo)