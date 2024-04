Mujer, cantinera y cubana: El éxito garantizado en el International Barlady Competition

Los días 8 y 9 de marzo, se llevó a cabo en Atenas, Grecia la primera edición del concurso International Barlady Competition. Allí la joven bartender cubana Kenia Borges Brotón, cantinera del bar “Brisas” del Hotel Meliá Internacional de Varadero, se proclamó ganadora en la categoría nacional con el coctel “Perla del Norte”.

En esta competencia, participaron representantes de otros 15 países, siendo Kenia la única representante del continente americano.

Este evento, que se desarrolla por primera vez y que contó con el apoyo de la International Bartenders Association (IBA) tiene un objetivo educativo y de intercambio, con el propósito de que las féminas que se desempeñan en esta profesión, puedan desarrollarse y crecer en el campo de la Mixología.

Esta competencia además, revistió un significado especial, pues se desarrolló el Día Internacional de la Mujer.

Casi recién llegada a su patria y a su querida provincia de Matanzas, Kenia accedió a contestar las preguntas de Cubahora.

– Kenia, no sé si eres consciente que has pasado a la historia de la cantina cubana.

– Kenia: Aún no me lo creo, no soy consciente de ello todavía.

– ¿Qué características tenía la competencia?

Se compitió en tres categorías, la categoría nacional (en la que yo resulté ganadora) y en la cual debías utilizar un elemento típico de tu localidad y país, en mi caso trabajé con el ron Perla del Norte, que se produce en la ronera José Arrechabala de Cárdenas en Matanzas.

La categoría clásica donde tenías que hacer un coctel con los los productos de los patrocinadores del evento y la categoría Mini donde se tenía que realizar un coctel sin alcohol.

– ¿Qué experiencias lograste sacar del evento?

Aprendí muchísimo de las demás colegas, además conocí nuevos productos, con los cuales tuve que preparar mis cocteles, sus características y la forma de mezclarlos a fin de conseguir un buen resultado final. También pude comprobar que los cantineros cubanos estamos preparados para competir en cualquier nivel.

Además que es muy importante que trabajemos en potenciar el estudio de idiomas extranjeros.

– ¿A quién dedicas este triunfo?

Primeramente a mi familia que siempre me apoya y a todas las mujeres cubanas especialmente a las mujeres cantineras.

– Ya el pasado año estuviste en el podio del Campeonato Nacional Fabio Delgado. Un evento tradicionalmente dominado por hombres ¿Acaso piensas participar de nuevo este año y luchar por alzarte con el Primer Lugar?

Aún no sé si participaré este año en el Fabio Delgado, pero si lo haré seguramente el próximo a celebrarse en el 2025 y en todas las demás competencias de cantina que se convoquen.

– ¿Algún agradecimiento en especial?

Sí. Quiero agradecer profundamente al Ministerio de Turismo de Cuba, a la Asociación de Cantineros de Cuba y a mi hotel Meliá Internacional por el apoyo recibido, sin el cual no hubiera sido posible mi participación en la competencia.

Este importante galardón obtenido por la joven cantinera cubana, constituye un digno homenaje al centenario de la fundación del Club de Cantineros de la República de Cuba y es un ejemplo del impresionante desarrollo que ha alcanzado la presencia de la mujer cubana en esta hermosa profesión.