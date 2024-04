REPORTAJE MULTIMEDIA: Madres con tres o más hijos en Matanzas, un dilema a medio resolver

El escenario que presentan las madres con tres hijos o más en nuestra provincia requiere de un actuar juicioso por parte de los organismos e instituciones vinculadas con el tema. Abordaremos con particular énfasis la situación del municipio cabecera.

La Dirección municipal de Salud de Matanzas trabaja en aras de solventar las necesidades básicas de estas madres, al velar por la seguridad del entorno en que se desenvuelven, así como al observar de cerca sus estados de salud y los de sus hijos. Incuso, acuden a sus casas para romper un poco con la formalidad y la lejanía.

De esta manera, la cadena continúa y los involucrados en este asunto de interés social, no son pocos. En este fenómeno tiene un papel vital el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Esta institución recibe informes sobre los problemas presentados por las mujeres; y elaboran estrategias y estadísticas sobre los casos a nivel de municipios y circunscripción.

Acerca de esos puntos, el MTSS también cuenta con un medidor de indicadores, que de sobrepasar el 50% en cuanto a complejidades en el ejercicio de la maternidad, los llegan a considerar como comunidades o familias vulnerables.

Entonces, ¿cómo es el accionar en el caso de quienes laboran en los policlínicos?

Pues en las cinco clínicas existentes en el municipio funciona una Comisión de Prevención que, todos los lunes a las 9:00 de la mañana, debate acerca de los problemas de este grupo de nuestra sociedad, con particularidad en la zona de Matanzas Este.

Algunos de los organismos que participan en dichos encuentros son la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Dirección provincial de la Vivienda, el propio Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

En el caso del Programa de Atención Materno Infantil, las reuniones con esta finalidad se llevan a cabo los días miércoles a la 1:00 de la tarde en la concurrida calle Contreras. En las mismas salen a la luz asuntos como el mejoramiento en disímiles áreas del proyecto, a la misma vez que discuten sobre el seguimiento realizado a las madres hasta la llegada de los niños y la solución a los problemas que pudiesen presentar en el momento.

Pero, actualmente… ¿Cómo es el panorama de varios de los casos de mamá s o tutores con tres hijos o más en el municipio de Matanzas?

A esa interrogante nos respondió Yamilé Polo de la Cruz, trabajadora social del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

Por la seriedad de sus casos, ameritan por parte nuestra de una atención diferenciada y ésta aumenta cuando estamos ante situaciones fuera de control. El mayor por ciento de las madres que se encuentran bajo nuestro cuidado son casos sociales, mientras que otras en cambio, son religiosas y el aborto no les pareció la solución más viable.

También aclaró que, aunque existen dos de ellas que aún no reciben casas, el tema de la vivienda es una de las mayores prioridades de su institución, así como de la Dirección provincial de la Vivienda.

Sobre las estadísticas y números que conforman la Dinámica Demográfica en este organismo, Bárbara Zamora Sánchez, quien es la especialista en Conservación y Rehabilitación, destacó que se trata de una acumulación de datos que funcionan desde que empezó a utilizarse el registro.

Las cifras hablan por sí solas y de una buena manera, aunque perfectible. Hasta el momento cuentan con 32 viviendas estatales, 25 obras nuevas de subsidios y 37 por esfuerzo propio. Además, tienen dos centros de rehabilitación por la vía estatal, a la misma vez que resaltan la existencia de trece ampliaciones y once rehabilitaciones por esfuerzo propio.

En la provincia, hay un total de 1 829 madres con tres hijos o más, quienes no cumplen todavía la mayoría de edad. De ellas, 1 179 presentan necesidades con sus domicilios o alguna otra acción constructiva. Hasta el momento, se les ha dado solución a 147. Así precisó Zamora Sánchez durante el acercamiento que sostuvo con nuestro equipo de trabajo.

Daimí Domínguez Leiva, madre beneficiada, declaró: «Conozco todas las alternativas y ayudas que le dan a las mujeres como yo. Tengo un trabajador social que me atiende por la zona, soy militar hace dos años aproximadamente y me dieron una vivienda al tener tres niños. Los tres embarazos normales, lo único que tenía era diabetes gestacional.

«El trabajador social siempre se ocupó, hasta el Círculo Infantil del más pequeño me lo resolvió él. Me ayuda en todo, y existe una vinculación estrecha entre él y yo. No he solicitado vivienda por el Programa de Atención a Madres en Situación de Vulnerabilidad porque poseo una vivienda que me entregó las FAR.

Otra de las entrevistadas, cuyo nombre protegemos en este reportaje, reconoció que: «Sí conozco acerca de programas que tiene el Gobierno para madres con tres hijos o más, los cuales no se cumplen en su totalidad. Sí recibo un beneficio de la seguridad social, donde me entregan una ayuda económica por cada niño. A mí me pagan, pero con el tema de la vivienda que se dice que a las madres de tres hijos o más, yo entré en ese plan desde el 2018 y nunca me han llamado.

«Yo tengo un trabajador social que es el que me ha atendido de siempre, pero no me han dado respuesta al tema de la vivienda».

A pesar de que Cuba no dispone de muchos recursos para brindarles una mejor vida a estas muchachas, ellas tienen la dicha de contar con el respaldo cercano de la Ley, estar vacunadas y recibir con regularidad donaciones en nombre del MTSS. Especialmente quienes no trabajan.

Acerca de la vacunación de los niños y otros aspectos relacionados con su cuidado, la trabajadora social Yamilé Polo de la Cruz comentó que estas tareas forman parte del trabajo básico del centro; y que por ende, figuran entre sus máximas prioridades.

Hablamos de mujeres fuertes y que no se rinden fácilmente. No obstante, discernir entre lo oscuro y lo claro se les problematiza con frecuencia. Unas pueden solas salir de los baches y enfrentar los obstáculos, mientras que otras necesitan de un empujoncito.

Por ello se les proporciona desde el inicio del proceso, tratamiento psicológico y asistencia médica especializada. Y así, de esa forma, lograr poco a poco que cambien su mentalidad y vean (quizás), la vida con otros colores.

*La identidad de las madres ha sido protegida por voluntad propia.

Lizt Lauren García, Yulia Galarraga, Julio C. Morales y George C. Roger, estudiantes de Periodismo