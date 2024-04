Jessica Mesa: Elegiría siempre el Periodismo

Jessica Mesa Duarte conoce la radio como la palma de su mano. En Los Arabos, municipio más oriental de la provincia de Matanzas, nació la periodista apasionada a la cultura y a su familia.

El arte la envuelve, sus manifestaciones las traduce, las escribe y dirige en un programa radial. Las coberturas periodísticas disfruta y se adentra en los efectos y sonidos de los trabajos para regalar a los oyentes lo que acontece culturalmente en la Ciudad de los Puentes.

Sus recuerdos de la infancia están relacionados con sus abuelos. “Mi mamá es médico, mi papá es tornero y siempre han estado en función mía y de mi hermana. Tengo la suerte de que en el pueblito donde nací, un lugar que apenas se ve en el mapa de la provincia, siempre estuve acompañada de mis abuelos. Ellos estuvieron y están presentes todavía con mis treinta y tres años. Mi abuelo falleció, pero, constituyen personas especiales en mi vida.

“Quienes se hayan criado con sus abuelos entenderán a qué me refiero y por eso digo que todos los recuerdos de la infancia son felices y de un pueblito sencillo donde todo el mundo se conoce”.

Jessica comenta que existían muy pocas actividades culturales para los niños, pocas opciones para salir. Sin embargo, siempre estaba en casa y a los lugares donde frecuentaba iba acompañada de su abuelo porque, además, era una niña muy tímida. “Incluso si tenía que ayudar a hacer algún mandado o dar una vuelta al parque con mis amiguitas mi abuelo me acompañaba. Tuve una infancia sencilla, pero muy feliz”.

Cuando terminó doce grado en el Instituto Vocacional de Ciencias Exactas no tenía idea de lo que estudiaría, no le interesaba ninguna carrera que tuviese que ver con números.

“Mi inclinación se basaba en asignaturas de letras como el Español, la Historia. Entonces acompañé a una amiga a la prueba de aptitud de Periodismo y resulta que aprobé el examen. En una reunión nos explicaron que existía la posibilidad de abrir la carrera aquí en Matanzas, pero que podíamos seguir optando por las opciones de la boleta o decidirnos por Periodismo. Y creo que mi decisión ha sido una de las mejores de la vida.”

¿Cómo surgió el amor por el periodismo?

“El amor por el periodismo comenzó entonces a nacer desde la primera vez que puse un pie en el aula. Las primeras experiencias en los medios de comunicación poco a poco solidificaron el amor por la carrera.

“La radio fue para mí un descubrimiento hermoso. En los primeros años siempre pensé que me iba a dedicar a la prensa escrita. De hecho, Yirmara Torres, una colega a la que quiero y admiro mucho, me dice que escribo mejor para ese medio que para la radio, que le gusta más mi estilo en prensa escrita.”

¿Cómo llegaste al medio?

“Llegué a Radio 26 en segundo año de la carrera, en las prácticas pre-profesionales, y nunca más me he podido despegar de este medio. Para el ejercicio profesional la radio te ofrece muchísimas opciones. Todo depende de tu interés en superarte, en aprender cosas nuevas, y observo el hacer de los buenos profesionales que aquí se desempeñan. He aprendido algo sobre dirección de programas, escritura de guiones, realización radial, locución”.

Por disímiles cursos de superación transitó la joven periodista, aunque aún no se siente preparada para asumir del todo estas especialidades.

“En muchas ocasiones este medio es subvalorado por algunos. Tal vez por eso a lo largo de los años le han dicho que es la Cenicienta de los medios, pero nada que ver. La radio es la que siempre está presente a pesar de las circunstancias, de los fenómenos meteorológicos, la que más cerca está de la gente porque puedes no conocer al locutor, pero te lo imaginas a través de un sonido, de una música porque es capaz de transmitir sensaciones, sentimientos.

“La magia de la radio es insuperable. Dentro del Periodismo he aprendido a amarla como nunca imaginé que ocurriría en los medios o la propia carrera. Las personas que pasan por la radio siempre se quedan prendidas muy cerca de este medio y resulta imposible desvincularse de él”.

Periodistas que admiras dentro del gremio

“Esto de mencionar nombres siempre es un poco complicado, porque puede que olvides a alguno. Entre mis referentes en el Periodismo mencionaría a Yirmara Torres, Maritza Tejera, Francisco (Pancho) Soriano, Sergio y Aurora López, Arnaldo Mirabal, Roberto Pérez Betancourt. También pudiera mencionar a cada uno de mis compañeros de curso, pues ellos también me han enseñado muchas cosas antes y después de graduados.”

¿En qué momento consideras que se encuentra tu carrera?

“No sabría decirlo, pero sí que es un momento de aprendizaje, de crecimiento profesional, de superación, de tratar de explorar y de adueñarme un poco de los conocimientos de mis compañeros, cada cual en sus especialidades, para ser un poco mejor periodista, radialista. Espero que me queden muchísimos años en este hermoso oficio, que este sea aún el comienzo de una profesión que conlleva entrega y exigencia a uno mismo para lograr el éxito en cada trabajo periodístico.”

Íntimamente público: un programa que soñaste y convertiste en realidad.

“Íntimamente público surgió como un reto profesional. Yo tenía interés en dirigir un programa vinculado con las personas que hacen cultura en Matanzas. Por mucho tiempo lo estuve ideando y pasé el curso de locución. El objetivo del espacio consiste en la realización de entrevistas, no necesariamente a artistas, sino también a directivos y especialistas, y que el diálogo sea esencialmente a través de fenómenos, procesos que tengan que ver o no con la cultura.

“En Íntimamente público hemos tratado los problemas de la mujer, la orientación sexual, problemas sociales a partir de un enfoque cultural, y cómo estos creadores son capaces de atender temas con su obra que nos llegan a todos.”

¿Consideras el programa como parte de tú familia?

“Íntimamente Público es como mi tercer hijo, que exige muchísimo a pesar de ser semanal, de tener solo 28 minutos de duración, porque lleva detrás un trabajo de investigación para elaborar las preguntas, que no sean las cotidianas a las que estamos acostumbrados a escuchar con el propósito de valorar la sociedad, la cultura matancera, a partir de los criterios de los protagonistas. Íntimamente público es una de las mejores cosas que me ha pasado en la radio.”

¿Por qué la cultura?

“Llegué al sector cultural por casualidad. A mí siempre me habían interesado las presentaciones de teatro, de arte visual, de libros, pero nunca imaginé dedicarme a la cultura. En los años anteriores cuando hice prácticas pre-profesionales tuve la oportunidad de atender otros sectores, no así en la radio. Desde que llegué a Radio 26 en segundo año recuerdo que siempre me ubicaron en el sector de la cultura con Giselle Guerra de la Riva, con Maritza Tejera. Ellas fueron las que orientaron mis primeros pasos en ese mundo. Luego me contrataron un año antes de graduarme. En ese momento en la emisora no había quien atendiera la sección cultural y me dieron esa responsabilidad hasta que me gradué como periodista.”

Actualmente Jessica coordina la redacción cultural de la emisora Radio 26, además de realizar coberturas. Los proyectos profesionales fuera del Periodismo tienen que ver con la cultura.

“Íntimamente público y el programa Fuera de serie, que escribo y dirijo, está dedicado a la promoción de los jóvenes que integran la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Matanzas. Así que la cultura llegó por casualidad, pero es algo que agradezco muchísimo porque me he atado a ese sector. Me gusta tanto que cuando estoy en cualquiera de estas presentaciones ni siquiera pienso que estoy trabajando, es una satisfacción constante.

“Además, Matanzas es un referente cultural de este país donde, por ejemplo, se encierra el surgimiento de uno de los géneros de la música, donde existen excelentes exponentes de las artes visuales y una tradición literaria esencialmente poética extraordinaria. Atender la cultura y atenderla en la radio ha sido un estímulo constante para seguir superándome y aprendiendo, a seguir todo el tiempo del mundo vinculada a la cultura.”

¿Te imaginas tu vida sin el periodismo?

“Yo no sabría decir que sería de mi vida sin el periodismo, porque realmente nunca me he sentado a pensar que probabilidad hubiera existido. Yo aspiraba a estudiar Lengua Francesa o Derecho, es decir, que no puedo decir cómo fuera mi vida si no hubiera estudiado esta rama. Ha sido un camino hermoso hasta este momento, fue una decisión correcta la que tomé en aquel momento y que si tuviera que elegir nuevamente elegiría siempre el Periodismo.”

¿Cómo te defines?

“Yo soy una mujer simple con las mismas responsabilidades que puede tener cualquier otra que ama profundamente su profesión, que defiende los derechos de otras mujeres, que adora con locura a su familia. Ellos han sido fundamentales en todo lo que soy hasta ahora. Día tras día lucho por ser mejor persona, mejor profesional, por crecer.”

¿Qué actividades prefieres realizar en el tiempo libre?

“Me encanta leer. Siempre que tengo un chance trato de tener un libro en las manos. Me gusta bailar, ver series con mi esposo, pasar tiempo con mis hijas. El trabajo, aunque implica responsabilidad, lo tomo como un espacio de recreación y esparcimiento. Lo disfruto y no me alcanzan las horas para poder llevar adelante los proyectos que planeo. Sueño con hacer realidad una petición de un amigo que admiro mucho, y es hacer un libro.”

Y la familia….

“Mi familia ha sido el apoyo, la base de todo lo que he hecho. En primer lugar, mis padres han estado en todo momento, corrigiéndome cuando me he equivocado, aconsejándome, incluso valorando mis trabajos, impulsándome a ser mejor pese a los 100 kilómetros que median de dónde ellos viven, en Los Arabos. Ellos buscan la forma de estar, de venir cada vez que tienen una oportunidad. Mi papá viene con frecuencia, sobre todo a ver a las niñas.

“Mi esposo es el apoyo incondicional, vital. Como somos él y yo aquí en Matanzas con dos niñas el hecho de que él esté es una tranquilidad tremenda cuando tengo que realizar alguna cobertura. No es para nada un hombre machista, creo que soy yo la que lo ayuda con las labores domésticas. Es fundamental en todo lo que he logrado, y mis hijas son los más grande que tengo en la vida.

“Cuando mi hermana nació, yo decía que era el tesoro más grande que me habían regalado mis padres. Pues mis hijas son el tesoro más grande que me regalé yo misma. Ellas son el motivo, el motor impulsor, lo que hace que cada día me levante con el deseo de ser mejor, para que estén orgullosas de su mamá, para que sean niñas felices y disfruten a plenitud una de las etapas más hermosas de la vida.

Jessica ama el periodismo, la cultura y su familia como un todo incluido. Ella sabe que la profesión resulta un reto del que a diario aprende y perfecciona con el quehacer constante. Quien la conoce, sabe que Radio 26 resulta su otra casa hace más de diez años y que el amor por su trabajo cada día no hace más que crecer.