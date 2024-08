Danza, teatro, AHS… y Yadiel Durán (+ audio y fotos)

Cuando el cuerpo y el corazón se unen en un único compás, pueden expresar más que las palabras. La danza y el teatro tienen la maravillosa cualidad de dialogar con el espectador usando solo el lenguaje del cuerpo.

Entre esos dos maravillosos mundos vive el día a día el bailarín, coreógrafo, director de espectáculos y actor Yadiel Durán Bencosme. “Yo nací en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos. Llegué a Matanzas por cuestiones profesionales, cuando me gradué de la Escuela Nacional de Arte.

“Mis inicios fueron en el movimiento de artistas aficionados, pero no en la danza; yo empecé estudiando guitarra, luego incursioné en las artes plásticas y un día, cuando regresaba del curso de pintura me quedé para ver el taller de bailes populares cubanos en la Casa de Cultura. Una semana después me anoté en ese taller y desde entonces comenzó a crecer toda la pasión que he desarrollado y que he vivido alrededor de la danza.

“Posteriormente me presenté en las pruebas de aptitud para la Escuela Vocacional de Arte Benny Moré, las aprobé y en el año 2000 hice el pase de nivel. Aprobé la Escuela Nacional de Ballet”.

Danza y teatro. Muchas son las conexiones que se establecen entre ambas manifestaciones. Construir visualidades desde el movimiento del cuerpo humano es la base; solo que, cuando el teatro pudiera precisar de palabras, sonidos, la danza convierte esas frases en miradas, gestos y movimientos.

“La Escuela Nacional de Ballet fue otra etapa de mi vida que jamás olvidaré porque tuve la oportunidad de conocer a grandes figuras del panorama danzario nacional e internacional, de tener grandes maestros y fue una etapa de mucho aprendizaje.

“Cuando me gradué en el 2007 me interesaba volver a hacer danza contemporánea. Una de las profesoras de la Escuela Nacional de Ballet supo que Lilian (Padrón) estaba buscando bailarines y nos propone venir para Matanzas para la Compañía Danza Espiral. Ese fue otro de los momentos que marcó un antes y un después en mi carrera profesional”. Tantas y más pueden ser las lecturas que provoca un bailarín. Entregado por completo a la indescriptible sensación de la creación, improvisa, saca la música desde sus propias entrañas, nos hacen, más que partícipes, protagonistas de ese mundo de sacrificios y alegrías.

En el camino entre el baile, el arte de las tablas y la conducción de la Asociación Hermanos Saiz en Matanzas avanza el artista. “En Danza Espiral crecí profesionalmente. Lilian siempre ha trabajado la teatralidad en sus obras, la literatura, las artes plásticas. Esa manera de dirigir me hacía sentir muy cómodo haciendo las coreografías en la compañía.

“Yo dejé de bailar en Espiral por problemas de salud, pero ni dejé a un lado la danza, ni al arte porque el tener la capacidad creativa para hacer coreografías me ha ayudado a paliar un poco las dificultades para bailar y me permitió acercarme al teatro, especialmente a Teatro de Las Estaciones. Eso ha hecho que no me pueda apartar de la danza y estoy muy feliz con lo que estoy haciendo también para El Portazo”.

Yadiel ha recorrido una y otra vez esos caminos, primero como bailarín, ofreciendo incluso su piel en el escenario, después, como coreógrafo, director de espectáculos y presidente de la AHS en Matanzas.

“El trabajo como presidente de la Asociación en la provincia ha sido lindo, ha sido un proceso en el que he aprendido muchísimo, no solo como artista, sino como promotor y gestor cultural, como colaborador con la carrera de otros.

“Me ha mostrado la necesidad de crear alianzas con otras personas, con otras instituciones, donde tenemos que lidiar con jóvenes que tienen caracteres e intereses distintos completamente, con realidades y verdades opuestas, diversas, irreverentes, pero también interesantes”.

No importan sacrificios, horarios, exigencias; desaparecen otras prioridades y, desde las múltiples responsabilidades que asume, Yadiel Durán convoca, invita a soñar, a ser mejores, a amar.