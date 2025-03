Día Mundial de la Poesía: en alas por el universo (+audio)

Escritores matanceros celebran este 21 de marzo, el Día Mundial de la Poesía, con un encuentro al cual concurren líricos de la provincia, convocados por la UNEAC al Premio Primavera Poética 2025.

Se trata de rendir homenaje al género de la literatura caracterizado por su forma especial de percibir la vida y la naturaleza, así como su propósito de ofrecer la palabra esencial y la reflexión sobre nuestros tiempos.

La UNESCO conmemoró por primera vez esta fecha en el año 1999, durante su trigésima Conferencia General en París, con el objetivo de fomentar la lectura y escritura, además de brindar apoyo a publicaciones de esta índole y a la enseñanza de la poesía en todo el mundo, a iniciativa del poeta y editor bogotano Antonio Pastor Bustamante.

Deviene jornada para honrar a los poetas, incentivar a las personas a acudir a recitales de poesía y promover su enseñanza. También promover acciones relacionadas, con su fusión a otras artes como el teatro o la música y aumentar así su visibilidad en los medios.

¿Por qué es importante aprender y relacionarse con la poesía?, se preguntarán algunos. Cabe destacar que la poesía es un ámbito clave de la literatura, enseña a los estudiantes vocabulario nuevo y el concepto del ritmo, al contener un lenguaje variado y métricas establecidas.

Y sobre todo, puede incrementar las habilidades del pensamiento y de la memoria. Igual que otras formas de literatura, la poesía permite que las personas puedan ver el mundo desde una perspectiva diferente.

Dicen los bardos que la poesía es un modo de resistencia de la humanidad ante los embates del mundo que le toca vivir y por tanto creo que es difícil no percibir señales hermosas, aun dentro de cualquier dificultad que no nos lleve hacia la poesía. Y no penar solamente en la escrita o cantada, que es la manera más fácil de comprenderla e identificarla.

Y dentro de ese ámbito nacional, donde destacan en el siglo XIX Julián del Casal y José Martí, corresponde a la ciudad de Matanzas, la Atenas de Cuba, exhibir inmortales poetas en la historia, que por citar relacionamos a los emblemáticos José María Heredia, Gabriel de la Concepción Valdés (Plácido) y José Jacinto Milanés,

Sin dejar de recordar en este Día Mundial de la Poesía a la pléyade de creadores matanceros de la generación del 50 que engrosaron los más de cien Cantos a Matanzas, ente estos Néstor Ulloa Rodríguez, Ricardo Vázquez Pérez, Digdora Alonso y Carilda Oliver Labra.

“Por el Pompom donde bebo…”

La poesía está en los actos cotidianos, en el hecho de las personas y sus acciones; está en el alma de cada uno, la cual no podemos perder ni darnos el lujo de extraviarla.

Si es alma, tenemos que saber llevarla con dignidad. Esa es la poesía a la que tenemos que aferrarnos para la salvación de la humanidad.

Con el inicio de la primavera se celebra el Día Mundial de la Poesía, en tiempos en que su significación necesita alcanzar dimensiones más espirituales, como lo expresa el poeta José Manuel Espino, presidente de la UNEAC en Matanzas, al trasmitir sus ideas conceptuales:

Vivimos un momento singular. Diferentes generaciones conviven con el mayor respeto y eso no se muestra en todas partes. Esa diversidad ha logrado que cada quien posea la misma libertad de entrar en ese universo con su propuesta que no tiene por qué parecerse a la del otro.

De manera especial se manifiestan los jóvenes escritores. Matanzas, ciudad de los poetas, vuelve a contar con magníficos exponentes muy jóvenes y eso es un momento de fiesta para celebrar este Día Internacional de la Poesía.