«En la realidad está mi mayor incitación para escribir»

«Desde niño descubrí que quería ser actor y que necesitaba escribir historias para ser actuadas; lo hacía en libretas o en los márgenes de cualquier cosa, y leía los libros interpretando en voz alta a los personajes.

«Encontré ayuda en mis padres, ellos me propiciaron los libros. Uno se descubre dramaturgo cuando sus historias y personajes viven en escena, crecen, se hacen luz. Para mí todo empezó con el juego, con la libertad que propicia el teatro».

Que su obra encuentre también asidero en el tiempo y el espacio que a él le ha tocado vivir es uno de los valores más notables del trabajo intelectual de Ulises Rodríguez Febles, creador al que se le dedicó la 33 Feria Internacional del Libro en Matanzas, fiesta literaria que, además, rindió tributo a los 40 años de Ediciones Vigía.

El dramaturgo, investigador teatral, narrador, promotor cultural y director de la Casa de la Memoria Escénica, dice ser consciente de ese privilegio en un territorio de larga e intensa tradición literaria desde el siglo xix:

«Ser protagonista de una Feria del Libro es en mi caso un homenaje a la tradición de autores teatrales que han formado parte del corpus de la dramaturgia nacional, y que han nacido, vivido y creado en Matanzas».

Su trayectoria literaria es una espiral creciente, y quienes han visto Huevos o Cuarentena tienen, en apenas dos de sus obras, el respaldo suficiente para poder sostener el punto de vista de los críticos de que estamos ante una personalidad ineludible en el panorama contemporáneo del teatro cubano.

–¿Cuál es, en su caso, el origen en términos literarios para emprender una obra teatral?

–La provocación que parte de un conflicto. A veces es una imagen, un suceso, una anécdota o la influencia de una lectura, la visión de algo o el estímulo de un teatrista que espera de ti un espectáculo de colaboración, como me ha ocurrido en los últimos meses, en que vengo trabajando a partir de las premisas de algunos directores.

–¿Qué importancia le atribuye al hecho de ser, de cierta forma, cronista de su tiempo?

–En la realidad que vivo se encuentra mi mayor incitación para escribir. Es un rasgo que me particulariza, creo, tanto en la narrativa como en el teatro, la investigación de lo que he llamado la historia sumergida, que se conecta con el presente de muchas maneras. Está lo mismo en Las últimas vacas van a morir, que es una novela, o en Cena, que es un minicuento, o en Beisbol, una obra de teatro.

–¿Cuál sería la obra que ahora mismo le gustaría escribir sin más dilación?

–Trabajo en varias propuestas interesantes, pero la que más me seduce, y estoy escribiendo a ratos, a pedazos, es Hielo. Me gusta el título y la primera acotación, el primer texto del personaje. Eso para mí es el principio y la fuerza para seguir: el inicio de algo que me ha provocado.

Ventura de Jesús/ Granma