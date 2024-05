Matanzas destaca con numerosas nominaciones en Cubadisco 2024

Diez matanceros (residentes o no en Matanzas) están nominados a la Feria Internacional de la Industria Musical, Cubadisco, este 2024. Entre los de mayor cantidad de nominaciones resalta Tony Ávila, cuyo disco Universos aspira a merecer el galardón en nueva trova, concierto de música popular, notas discográficas, diseño sonoro controlado y diseño gráfico.

Muy cerca, con cuatro nominaciones, se encuentra Alejandro Falcón. El tríptico Clásicos entre puentes, junto a Iván Valiente y el Ensemble Solistas de la Habana, está entre los nominados en las categorías Música Sinfónica y de Cámara, Notas Discográficas, a cargo de la musicóloga Carmen Souto Anido, mientras el CD Canto, de Ana Irma Pérez Pereyo, que cuenta con el trabajo del matancero como productor musical, arreglista y pianista, compite en Canción y Ópera Prima.

“Me siento muy feliz con estas nominaciones al Cubadisco 2024. En el caso de Clásicos entre puentes, se trata de un homenaje a Matanzas, la ciudad donde nací.

“También me gustaría resaltar el excelente desempeño de los músicos de la orquesta Ensemble Solistas de La Habana, el trabajo maravilloso del ingeniero de sonido Tony Carrera, a cargo de la grabación del disco y de Giraldo, quien hizo la mezcla y la masterización, así como Iván Soca, entre los grandes fotógrafos cubanos quien también es autor del diseño. No puedo dejar de mencionar a la musicóloga Carmen Souto.

“Estoy muy agradecido de que el maestro Iván Valiente haya escogido mi obra como compositor para hacer estos tres volúmenes dentro de una producción discográfica.

“Contiene obras importantes dentro de mi carrera como Danzando entre Puentes, Monserrate, Las cuatro estaciones matanceras, un homenaje a Astor Piazzola y Antonio Vivaldi, desde mi visión como matancero, la suite Entre las dos aguas, Tributo a la Virgen de la Caridad del Cobre y Vals para Oshún. Son piezas escritas para formato de orquesta de cámara o de orquesta de cuerdas con piano.

“También estoy muy contento de haber participado como productor musical, pianista y arreglista del CD-DVD Canto, de Ana Irma Pérez Pereyo, donde trabajé con músicos como David Fallas, en el bajo, Adner López Jiménez en el drums, Emir Santa Cruz en el saxofón y el trompetista Mayquel González, así como a todo el equipo y a la discográfica Colibrí con la que he llevado adelante varias de mis más importantes producciones durante varios años”.

No menos importante es la presencia de La Failde en el apartado de Música Tradicional Variada, con el disco Danzoneando, en vivo desde Matanzas y “estamos muy felices por ello.

“Este álbum nos ha llenado de alegrías. Danzoneando es un programa de televisión del que tomamos algunos de los temas para hacer un disco de 10 temas, en los que nos acompañan los Maestros Orlando Valle, Maraca, José Loyola y el humorista Luis Silva con su personaje de Pánfilo, que interpreta la única pieza que no es danzón en esta selección, El bodeguero, a propósito del centenario de Richard Egües, autor de este chachachá.

“Ya es la segunda nominación que alcanza Danzoneando, luego de merecer el año pasado una en los Premios Grammy Latinos, que nos llevó a Sevilla en el mes de noviembre”, significó Ethiel Failde, director de la orquesta.

En la sección Coproducción internacional, la tradición rumbera yumurina obtuvo su cupo, con la representación de Los Muñequitos de Matanzas, en colaboración con otra agrupación matancera, Ojundegara y Sebastian Schunke, en Existential Intensities.

El jovencito Bryan Sánchez llevó a casa dos nominaciones con su disco homónimo en Pop fusión y Ópera prima.

“Me parece un privilegio todo lo que está pasando respecto al disco. Han sido meses de trabajo duro para ofrecerles esta variedad musical que contiene mezclas entre el pop, pop rock, fusiones de otros géneros como el flamenco, el son cubano, la timba, sonoridades como la bossa nova.

“Me encantó el resultado después de muchísimo esfuerzo y espero que la público también lo disfrute. Recibir dos nominaciones de Cubadisco este año es lo más grande.

“Ahora mismo estoy enfocado en lanzar poco a poco el disco, con temas promocionales, de marketing; además daré a conocer temas independientes, entre ellos uno dedicado al día de las madres y otra canción en el verano”.

Lien Rodríguez también está entre los seleccionados de la feria más importante del disco cubano por su disco Pájaro mañanero en Canción contemporánea.

“El disco salió bajo la discográfica Lafont Producciones. Lo grabé aquí, en Medellín, Colombia, con el músico cubano Freddy Lafont, quien hizo funciones como sonidista, ingeniero de sonido, mezcló, masterizó.

“Es un álbum muy especial para mí porque es la primera vez que asumo total responsabilidad de los arreglos musicales, la interpretación de todos los instrumentos: piano, guitarra, violoncelo, calimba, cítara africana, además de la producción.

“Estoy inmensamente satisfecha de que este viaje que he hecho haya alcanzado este regalo porque la nominación ya es para mí un premio. Aunque uno no haga canciones para recibir un premio sino por una necesidad, estas añadiduras me hacen muy feliz”.

Deben mencionarse asimismo las nominaciones de Frank Fernández, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la batuta del matancero Enrique Pérez Mesa en el disco Beethoven. Conciertos para Piano, Ernesto Pita Noval, con Pasión y cenizas, en Canción contemporánea y Raúl Torres (matancero por adopción), en el apartado de Nueva trova con el disco Primer novilunio.

Por primera vez Cubadisco incluirá un apartado dentro de los premios internacionales del certamen para reconocer la música de Colombia, país invitado de honor. Estará dedicado también a la música campesina.

El evento internacional Cubadisco 2024 se celebrará entre el 12 y el 19 de mayo. Los premios se darán a conocer el 16.