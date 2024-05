Maylan Álvarez y su poesía «Al filo de la vida»

“…y solo el cuchillo mostró su faz,/ con un leve centelleo,/ recordándome lo emocionante/ que puede ser vivir al filo,/ siempre al filo de la vida.”

Con el poemario “A mi también me olvidarán”, la escritora Maylan Álvarez obtuvo este año el Premio de la Crítica Orlando García Lorenzo, que otorga la Asociación de Escritores de la UNEAC en Matanzas.

Este libro de 32 poemas, dividido en tres secciones, con el cual también alcanzó el Premio Fundación de la Ciudad 2023, sella un modo de expresar sus vivencias de mujer, madre, trabajadora, ama de casa, amante… desde los vestigios de la infancia, explorando una juventud signada por antojos familiares hasta arribar al verdadero universo femenino enfrentado a la vida y a los rigores del hogar.

Tal pareciera, le digo, al concertar el encuentro, que dicho texto resulta continuidad de sus anteriores entregas, entre estas “Naufragios del San Andrés”, “Otras lecturas del cuerpo” y “Yo he de parecerme a tantas cosas”, Premio Luis Rogelio Nogueras 2022, pero… cuando se lee verso a verso cada página del certeramente nombrado “A mi también me olvidarán”, se observan sutiles rupturas, avances más contemporáneos, ante lo cual Maylan Álvarez expresa:

“Ahora tengo una voz más distante, con otras formas de decir, otras experiencias. Aprecio una evolución, no sé si en el modo de decir, pero es otra mi poética.

“Escribo con nuevas formas y deseos de expresarme a esta altura de mi vida, lo que me lleva a tener otra mirada a la hora de reflejar a la mujer a partir de otros eventos personales.

“Llevo a la letra lo que yo sé, mi entorno. Nunca escribiré como astronauta, si no vivo esa experiencia. Escribo de mi mundo conocido y lo que me gusta o me abruma. Quizás me repito en las fórmulas: mi pueblo, mis raíces, la familia o redundo en lo que cuestiono sobre mi universo conocido, pero esa es nuestra existencia: la mujer, los hijos, el amor, las tristezas…”

“…Con el paso de los años,/ yo,/ con más de un hijo,/ aprendí más a dar/ que a pedir”.

De esta obra, la relevante escritora Laura Ruiz Montes comentó:

“A Maylan Álvarez le atraen las historias llenas de vínculos, de suturas, de mecanismos de supervivencia, de topografía mamífera, pies planos, retratos de cumpleaños y gente que se abraza.

“Porque esas son las historias que ella habita, a la par que paga la factura de la electricidad, recoge ropa limpia y ablanda frijoles, esperando que quede tiempo para reescribir un poema sobre su infancia, mientras cree (solo ella lo cree), que va a ser olvidada. Como si eso fuera posible después de sumergirnos en estas páginas”.

A Maylan Álvarez le han conferido números premios nacionales y la publicación de más de una decena de libros, además de ser antologada en varias colecciones internacionales.

Es matancera, natural de Unión de Reyes y trabaja en el presente como editora de la Revista y editorial Matanzas. Se manifiesta además ante los públicos en sus roles de excelente comunicadora y promotora del verso hablado, vocaciones que ejerce en continuas presentaciones por la provincia, el país y el extranjero.

“A mi me olvidarán,/ me dije,/ y a los demás también”.