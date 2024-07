Programa de lujo ofrecerá Orquesta Sinfónica de Matanzas este sábado

Un hermoso y exigente programa musical ofrecerá este sábado, desde las 3:00 de la tarde, la Orquesta Sinfónica de Matanzas en la sala de conciertos José White, bajo la dirección del Maestro Juan Carlos Bastidas.

“Ofreceremos un concierto muy especial. Tocaremos la obertura El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini; continuaremos con una pieza hermosísima que se llama Capricho español, de Rimski Kórsakov, en la que todos los instrumentos de viento y de cuerda se lucen porque cada uno tiene un solo.

“Terminaremos con una obra maestra, la Octava Sinfonía de Beethoven. Hemos trabajado muy duro durante la semana para que el público matancero lo disfrute”.

El director colombiano radicado en Canadá aprovechó la oportunidad para elogiar el nivel de la Orquesta Sinfónica de Matanzas, institución dueña de una vasta tradición y connotado prestigio a nivel nacional e internacional, al tiempo que destacó las oportunidades que trae consigo la juventud de muchos de sus integrantes.

“Llegué el domingo por la noche y desde el lunes ensayamos todas las mañanas en la Sala White. Mañana sábado tendremos un precalentamiento y en la tarde será el concierto.

“El desempeño de la orquesta ha sido genial, tiene muy buen nivel. Todos los integrantes se muestran siempre muy dispuestos a colaborar, a aprender y a tocar lo mejor que puedan”.

Asimismo, resaltó la fortaleza de la enseñanza artística cubana, valores que pudo constatar durante los ensayos con los integrantes de la sinfónica matancera.

“Fue muy agradable ver que hay muchos jóvenes tocando y que coinciden con muchos de sus maestros dentro de la orquesta. Ese trabajo en conjunto es muy importante; cuando yo me formé en Canadá mi instrumento principal era el fagot.

“Recuerdo que mi profesor del conservatorio me llevó a tocar con la sinfónica segundo, tercer fagot para que pudiera experimentar, porque lo mejor de tocar música clásica es estar detrás de un atril y la mejor enseñanza es tocar junto a una orquesta”.

A pocas horas de iniciar esta presentación el Maestro Juan Carlos Bastidas agradeció a las personas que han apoyado para la realización del concierto y expresó sus expectativas al respecto y expresó su satisfacción por la oportunidad de conocer Matanzas en el tercer viaje que realiza a la Isla.

“Espero que tengamos un lleno total. Es la primera vez que vengo a Matanzas. Esta es mi tercera vez en Cuba; estuve por asuntos de trabajo en La Habana, en el Amadeo Roldán, en el año 2000; la segunda vez vine como turista a Varadero, un sitio mundialmente conocido por la belleza de su playa. Matanzas me ha encantado, no quiero salir de aquí: su cultura, su gente. Me fascina”.

La invitación es para disfrutar de la presentación de la Orquesta Sinfónica de Matanzas, este sábado desde las 3:00 de la tarde, bajo la dirección del Maestro Juan Carlos Bastidas.