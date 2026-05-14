14 de mayo de 2026

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Seminario Juvenil Martiano en Cárdenas: Un acercamiento al maestro

14 de mayo de 2026 Redacción Radio26

Cárdenas-. A propósito del 131 aniversario de la caída en combate del Héroe Nacional José Martí, pioneros, estudiantes y trabajadores de Empresas petroleras, participaron en el Seminario Juvenil Martiano efectuado en el Museo Oscar María de Rojas.

Durante el encuentro los participantes evocaron al maestro con historias, poesías, y trabajos manuales. La visita a la Sala de Martí, en la institución cardenense, fue una excepcional oportunidad para apreciar de cerca objetos, documentos y piezas vinculados con Martí, durante su etapa en el exilio.

La especialista Elizabeth Galván compartió la historia y el valor de cada objeto, acercando a los jóvenes a la vida y obra de Martí.

Con la realización del Seminario Juvenil Martiano, no sólo se le rindió tributo al más universal de los cubanos sino,  también  se reafirmó la importancia de transmitir el legado de su pensamiento y acción a las nuevas generaciones.

Con información de Radio Ciudad Bandera

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