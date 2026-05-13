Recuperación de la turbina de San Carlos garantiza el agua en Jovellanos

Jovellanos.- La reparación de la turbina del Consejo Popular San Carlos, en este municipio, avanza como parte de las acciones urgentes para enfrentar la crítica situación del abastecimiento de agua en la provincia.

Esta estación de bombeo constituye un punto esencial dentro del sistema hidráulico de la cabecera municipal y su recuperación es prioridad para las autoridades locales y provinciales.

Durante los últimos meses la avería mantenía afectado el servicio, generando preocupación entre los vecinos del Consejo Popular. La falta de agua incidía directamente en la vida cotidiana de las familias y en el desarrollo de actividades sociales y económicas, lo que convirtió este problema en una de las inquietudes más acuciantes de la comunidad.

En respuesta, se acometen labores de reparación y mantenimiento que incluyen la revisión técnica de la turbina, la sustitución de piezas dañadas y la modernización de algunos componentes del sistema. Estas acciones buscan garantizar que la estación de bombeo recupere su capacidad plena y pueda sostener un servicio estable y eficiente.

Se prevé que en los próximos días las instalaciones vuelvan a estar en óptimas condiciones de funcionamiento, lo que permitirá restablecer el suministro de agua a la población. Con ello, se dará solución a una necesidad vital y se reafirma el compromiso de las autoridades con el bienestar de los habitantes del Consejo Popular San Carlos y del municipio Jovellanos.