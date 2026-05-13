El Talismán que hechizó a la afición de Matanzas (fotos)

En la ciudad de Matanzas, donde el béisbol es más que un deporte, encontramos a un hombre que ha hecho del terreno su hogar y del diamante su escenario.

A sus 36 años, Yamichel Pérez Hernández se destaca no solo por su destreza en el montículo, sino también por su humildad y profundo sentido de pertenencia a los Cocodrilos, su equipo.

En esta entrevista, el zurdo espirituano nos revela cómo su pasión por el béisbol y su amor por el equipo que representa han moldeado su trayectoria tanto dentro como fuera del campo.

-¿Por qué el Talismán?

-Bueno, puedo decirte que eso fue idea de Jorge Arturo Castellanos. Yo le decía que eso me daba pena, pero él me decía que yo me gané ese sobrenombre con cada actuación que tenía y que era una bendición para el equipo y eso nadie lo cambiaría.

–¿Cómo y cuándo comenzaste a jugar béisbol? ¿Quiénes fueron tus mayores influencias en tus primeros años?-

-Con once años. Entré a la EIDE en boxeo, pero el mismo primer día me fui, eso no era para mí. Cuando vi a los peloteros, el dolor fue inmenso y comencé a llorar y no quise quedarme. El entrenador me mandó a que empezara a entrenar en Taguasco con Roberto Ortiz, que el próximo año me traería para la EIDE y así fue. Muchísimo sacrificio en ese proceso que no quisiera decir aquí.

-Mi mayor influencia sin dudas fue mi padre y dos tíos que me ayudaban mucho con los implementos, guantes y pelota.

–¿Qué significó para ti unirte al equipo de los Cocodrilos de Matanzas?

-Unirme a ese equipo fue lo mejor que pude hacer. Creo que ahí tuve la oportunidad de encontrar, expresar y demostrar lo que Dios tenía guardado para mí.

–¿Cuáles fueron tus primeras impresiones al llegar al equipo?

-Que ahí tienen una cultura de juego y de entrenamientos muy diferente a la que yo había conocido, fue incómodo adaptarme, pero sinceramente no lo cambiaría actualmente por ningún otro colectivo.

–Como pitcher, ¿cuáles son las habilidades más importantes que consideras necesarias para tener éxito en el campo?

-Personalmente, mis habilidades para el éxito ha sido la voluntad, la paciencia y el sacrificio constante. Me refiero a que todos sabemos que es difícil levantarse temprano y decir “tengo entrenamiento” pero es así día tras día, llueva, haga frío o calor, estés solo o acompañado, sin importar el estado de ánimo que tengas, tienes que levantarte e ir a entrenar sí o sí.

–¿Tienes alguna rutina o ritual antes de cada juego?

-Rutina antes del partido, mantener mi actitud de siempre, esté dentro o fuera de un terreno, controlar mis emociones y calentar mi cuerpo siempre en el mismo tiempo.

-Y como ritual, antes, pedirle a Dios que me dé las habilidades y herramientas para poder competir y después del partido, pase lo que pase, darle gracias.

–Cuéntanos sobre el partido en el que proporcionaste la victoria al equipo de Matanzas. ¿Cómo te sentiste en ese momento?

-Creo que ese partido me dio una enseñanza en lo particular. Me enseñó a tener paciencia. Ya había lanzado varias veces sin tener los días de descanso habitual. En el 6to. inning el juego estaba 11×0, hicimos una broma en el dogaut y pedí que me dejaran terminar con seriedad el juego, porque faltaban unos outs para terminar y no quería echar a perder lo que la ofensiva hizo al inicio del juego. Creo que entre todos hicimos un juego muy bonito.

Sabemos que formas parte de la nómina de un equipo foráneo. ¿Qué significa esta experiencia para ti, tanto profesional como personalmente?

-Jugar fuera de nuestro béisbol significa mucho profesional como personalmente. Al final es una experiencia que se disfruta y aporta a nuestro desarrollo en ambas esferas de nuestra vida.

–¿Cómo es la diferencia entre jugar en Cuba y en ligas extranjeras?

-Creo que sí hay diferencia entre jugar en Cuba y en el extranjero, porque son diferentes culturas, pero al final es béisbol, un deporte donde se hacen amigos y hermanos, sea del país que sea y al final es el mismo idioma, béisbol.

-¿Cuál fue el momento más memorable de tu participación en la Liga Champions y qué aprendiste de esa experiencia?

-En la Liga Champions mis momentos más memorables fueron compartir con jugadores cubanos con los que nunca había compartido; lanzar en un campo donde peloteros de grandes ligas también jugaban y por último lanzar un juego con marcador 9×0 perdiendo, donde yo me dije que eso no tenía por qué preocuparme porque yo debía ser responsable de mi actuación, fuera buena o mala. Y salí a trabajar como siempre, sin importarme más nada que mi zona de strike y los lanzamientos que debía hacer en cada conteo.

-¿Qué mensaje te gustaría compartir con tus seguidores y aficionados al béisbol?

-Que no dejen de seguir a ese gran equipo. La verdad que necesitamos muchísimo el apoyo. Esa energía se siente y muchas veces nos hace ganar juegos. Muchos no saben que nosotros estamos muy orgullosos y agradecidos de ese apoyo que nos dan, solo que no tenemos cómo demostrarlo más seguido.

-Ahora para cerrar la entrevista te voy a lanzar 20 rápidas y debes responder con pocas palabras.

¿Cuál es tu equipo favorito?

-Matanzas.

¿Tu mejor lanzamiento?

-El control de mis pitcheos.

¿Un jugador que admiras?

-Frederich Cepeda

¿Tu lugar de entrenamiento?

-Donde tenga paz y pueda concentrarme ciento por ciento, creo que donde esté solo, sin distracción.

¿Un color que te inspira?

-Rojo y amarillo.

¿Tu comida favorita?

-La que hacen mi mujer y mi madre.

¿Una ciudad que amas?

-Taguasco y Cárdenas.

¿Otro deporte que practicas?

-Ninguno.

¿Número de camiseta preferido?

-67.

¿El mejor momento de tu carrera?

-6to. juego de la final VS Camaguey y 4to. de la final VS Las Tunas.

¿Un hobby fuera del béisbol?

-Reunirme con mis amistades, lo adoro.

¿Tu película favorita?

-Crack India’Charrukan.

¿Tú canción favorita?

-Mi universo eres tú, de Luciano y Camargo: La Bendición’Farruko, Lenier.

¿Tu meta para el próximo año?

🤐🤐🤐🤐

¿Momento de mayor satisfacción?

-Cuando estoy lanzando. Cuando tengo a mis hijos frente a mí. Cuando tengo a mi mujer cerca. Cuando sé que mi madre tiene salud y cuando siento que mi padre, desde el cielo, me está siguiendo.

16.¿Un rival?

-La duda.

Un sueño

🤐🤐🤐🤐

¿Una frase que te motive?

-La paciencia, madre de las virtudes.

¿Tú mayor logro?

-Mis hijos, cumplir el sueño de mis padres, tener a las personas que me quieren muchísimo igual que yo a ellos.

¿Cuatro palabras que te describen?

-Sentimental. Caprichoso. Control. Orden.