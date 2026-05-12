Las artes plásticas en Cuba: Testimonio de las conquistas de la Revolución

Las artes plásticas cubanas resultan a día de hoy, testimonios vivos de los cambios acontecidos en la Isla luego del triunfo revolucionario en 1959 y las mismas se han sensibilizado a raíz de la nueva proyección cultural y artística del proceso.

Cada una de las expresiones que surgieron en ese período, resultaron receptivas a causa de todo ese movimiento tan cercano al hombre y a los nuevos caminos de la historia.

Las artes plásticas cubanas constituyen la expresión de la pintura, la cerámica, el grabado, la fotografía, la arquitectura y el diseño gráfico creados en el territorio. Éstas forman parte de la variedad de concepciones estéticas traídas a la Isla por los colonizadores españoles y los negros esclavos procedentes de África.

Las primeras manifestaciones en Cuba se ubican en las aldeas de los aborígenes, con hallazgos como vasijas de barro y hachas petaloides de piedras simétricas.

En el siglo XVI la pintura cubana se consideraba un oficio y a los artistas se les pagaba por sus retratos que era el tema más recurrente. Nicolás de Escalera, Francisco Javier Báez y Cirilo Villaverde, constituyeron algunos de los pintores cubanos capaces de captar la luminosidad de las obras nativas pocos siglos después.

No fue hasta 1925 que la plástica cubana logró incorporarse a los planteamientos del arte contemporáneo, con grandes referentes como Víctor Manuel, Amelia Peláez y Wilfredo Lam con trabajos que destacaban la belleza de los campos de Cuba y de la vida misma.

Más cercano a la época actual, el artista comenzó a comportarse como teórico y analista de su propia obra, el cual intentaba siempre llevar el arte a la calle y hacerlo masivo y popular con la utilización de cualquier medio expresivo que concretara los objetivos conceptuales de dicho creador.

Del mismo modo, la problematización sobre las condiciones socioeconómicas del país constituyó uno de los temas más abordados en las creaciones de la época.

Aunque perdura el legado de los más importantes artistas de la plástica en Cuba, una nueva generación se impone. Una llena de críticos y curadores, con nuevas morfologías y dinámicas de gestión.

El arte no es más que el reflejo de la cultura humana. Actúa como un medio para conservar el patrimonio cultural de un pueblo y una vía de expresión para trasmitir un lenguaje universal, perceptible para cualquier individuo al apelar a sentidos, emociones e ideologías.