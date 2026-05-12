12 de mayo de 2026

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Una profesión de entrega total

12 de mayo de 2026 Dunia Bermúdez Sañudo
Su trabajo cotidiano en múltiples áreas sanitarias constituye una garantía para la atención y recuperación de miles de pacientes a lo largo de la provincia.

Los enfermeros matanceros desempeñan una labor imprescindible dentro del sistema nacional de Salud, ejemplo de sensibilidad, entrega y profesionalidad.

Su trabajo cotidiano en múltiples áreas sanitarias constituye una garantía para la atención y recuperación de miles de pacientes a lo largo de la provincia.

Con dedicación y vocación de servicio, estos trabajadores enfrentan largas jornadas marcadas por la responsabilidad y el compromiso humano.

Más allá de aplicar tratamientos y cuidados médicos, brindan apoyo emocional y acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles relacionados con su enfermedad o estado actual de vulnerabilidad.

La preparación científica y técnica les permite actuar con eficiencia ante diferentes situaciones de salud.

Su constante superación profesional ayuda a elevar la calidad de los servicios médicos y fortalece el prestigio alcanzado por la Salud Pública cubana dentro y fuera de la nación.

Muchos enfermeros llevan, además su solidaridad a otros países, integrando brigadas médicas internacionalistas en escenarios complejos y situaciones de emergencia.

Allí demuesstran altruismo, valentía y una profunda vocación humanista, y se ganan el respeto y la admiración de numerosos pueblos.

También resulta admirable su participación en campañas de prevención, vacunación y educación sanitaria en las comunidades.

Gracias a su cercanía con la población, desempeñan un papel fundamental en la promoción de hábitos saludables y en la prevención de enfermedades.

Reconocer la labor de los enfermeros significa valorar el sacrificio y la entrega de mujeres y hombres que dedican su vida al cuidado de los demás.

Su esfuerzo diario constituye un ejemplo de amor por la profesión y de compromiso con la salud y el bienestar del pueblo.

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