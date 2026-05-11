Aumentan las solicitudes de tierras en usufructo en Matanzas

Un incremento sin precedentes en la solicitud de tierras se registra en Matanzas. Frente al recrudecimiento del bloqueo económico, cada vez más personas se vuelcan al campo como alternativa para garantizar sus alimentos.

Así lo confirmó el delegado de la Agricultura en la provincia, Carlos Luis Naranjo, quien aseguró que en los primeros meses del año se han entregado más de tres mil usufructos.

«En las oficinas municipales de agricultura, que es una oficina donde se le da tratamiento a las personas para que soliciten tierra, nosotros hemos tenido en estos últimos tiempos un importante incremento de la solicitud. Las personas se han volcado al campo, y eso creo que es propio de la misma situación que está generando el bloqueo,» destacó.

Sin embargo, el directivo reconoció que se trata de una tarea difícil. La escasez de recursos y la lentitud de los procesos burocráticos son obstáculos reales, pero la voluntad de producir la tierra está ganando la partida.

«Es una tarea difícil. No es algo que se hace con facilidad, y en estos momentos la escasez de recursos es un poco más difícil todavía. Pero tenemos más de 800 procesos de entrega de tierra a personas que se han acercado a solicitar. Ya en estos primeros meses del año hemos entregado más de 3 mil usufructos, algo que incluso supera cifras de años anteriores.»

Para agilizar la incorporación de estos nuevos productores, Naranjo destacó una medida clave del Ministerio de la Agricultura.

«A veces los procesos son un poco tediosos y extensos. El Ministerio de Agricultura emitió una resolución de administración de entrega de tierra de manera provisional hasta que quede la documentación oficial. Eso aporta muchísimo a la incorporación de la persona.»

Más de 800 procesos activos y más de 3 mil usufructos entregados en lo que va de año. Una lectura clara, según el delegado: los matanceros confían en la tierra como salida ante las dificultades.