Cocodrilos de Matanzas en crisis

El arranque de los Cocodrilos de Matanzas en la IV Liga Élite de Béisbol dejó una sensación engañosa. La barrida inicial hacía pensar en un equipo sólido, capaz de sostener el ritmo competitivo durante las primeras semanas del torneo. Sin embargo, la subserie frente a los Cachorros de Holguín expuso problemas demasiado visibles para ignorarlos, sobre todo desde el box y en el juego defensivo.

Holguín convirtió el estadio Victoria de Girón en un escenario cómodo para batear. La tanda oriental castigó sin contemplaciones a un cuerpo de lanzadores incapaz de controlar el juego desde los primeros innings. Faltó comando, ubicación y respuesta táctica ante una ofensiva que encontró libertades en cada presentación monticular.

El problema no quedó únicamente en el pitcheo. La ofensiva matancera tampoco logró responder en los momentos donde el equipo necesitaba presión sobre el rival. Los Cocodrilos quedaron obligados constantemente a remar desde atrás y nunca encontraron la contundencia suficiente para equilibrar partidos que se rompían demasiado temprano.

A eso se sumaron errores defensivos impropios para un conjunto que aspira a discutir la cima del campeonato. Una equivocación aislada puede formar parte del juego, pero cuando las fallas se vuelven recurrentes terminan afectando la confianza colectiva y abriendo espacios que el adversario aprovecha sin piedad. Matanzas mostró desorden en jugadas básicas y poca estabilidad en momentos de tensión.

La barrida sufrida frente a los Cachorros deja una señal de alerta en apenas el inicio de la temporada. El calendario todavía ofrece margen de reacción, pero los Cocodrilos necesitan ajustes urgentes en el área de lanzadores y una defensa más confiable si pretenden sostener aspiraciones reales dentro de la Liga Élite.

El talento ofensivo del conjunto yumurino existe y ya lo demostró en los primeros desafíos, pero ningún equipo puede competir de manera estable cuando concede tantas libertades desde el montículo y el terreno. Matanzas salió golpeado de esta subserie y ahora tendrá que demostrar capacidad de respuesta antes de que las dudas comiencen a pesar más que las victorias iniciales.