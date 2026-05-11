Bicampeones ligueros

El FC Barcelona conquistó el título de La Liga el domingo último, 10 de mayo tras derrotar 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, resultado que dejó sentenciado el campeonato a falta de tres jornadas para el cierre de la temporada. El conjunto azulgrana firmó una noche histórica al proclamarse campeón frente a su máximo rival en un Clásico que dominó de principio a fin.

Desde los minutos iniciales, el equipo dirigido por Hansi Flick impuso el ritmo del partido. El primer golpe llegó gracias a Marcus Rashford, quien abrió el marcador con un espectacular tiro libre imposible de detener para el guardameta madridista. El gol encendió un estadio entregado a un Barça que manejó el balón y los espacios con absoluta autoridad.

Poco después apareció Ferran Torres para ampliar la ventaja. La jugada nació de una combinación colectiva que terminó con una asistencia brillante de Dani Olmo, quien dejó el balón servido con un toque de taquito tras disputar una pelota dividida dentro del área. El delantero español definió con tranquilidad para colocar el 2-0 definitivo.

El encuentro por momentos dio la sensación de encaminarse hacia una goleada histórica. Barcelona controló el mediocampo, neutralizó cualquier reacción del Madrid y mostró una superioridad futbolística pocas veces vista en un Clásico con tanto en juego. Dentro de ese dominio sobresalió la actuación de Pedri, el volante canario , dueño absoluto de la circulación y el equilibrio táctico del equipo durante los noventa minutos.

La victoria tuvo además una carga emocional especial para Flick. El técnico alemán decidió mantenerse al frente del equipo pese al fallecimiento de su padre horas antes del encuentro y terminó guiando al Barcelona hacia un bicampeonato consecutivo. El entrenador recibió el respaldo total de jugadores y aficionados en una jornada marcada por la emoción dentro y fuera del terreno.

El título azulgrana quedará marcado como uno de los capítulos más simbólicos en la historia del club. Ganar la Liga frente al eterno rival y celebrarlo en el nuevo Camp Nou convirtió la noche en una imagen destinada a permanecer en la memoria del barcelonismo. Barcelona no solo levantó un trofeo; también lanzó un mensaje de autoridad sobre el futuro inmediato del fútbol europeo.