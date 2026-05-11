La Patria se defiende a cualquier costo

La frase «La Patria se defiende» cobra más sentido que nunca para el pueblo cubano y sus máximos dirigentes en la actualidad.

En un contexto donde el mayor archipiélago caribeño sufre el recrudecimiento de una política hostil por parte de la actual administración norteamericana, sentir la Patria como uno mismo es inevitable.

Pero ¿qué significa «la Patria se defiende»? Y el cuestionamiento en sí suscita una misma respuesta porque en sus líneas de mensaje refieren el significado de la palabra Patria.

Es un deber de cada cubano y de cada revolucionario defender su país desde su pedacito, aportando y siendo cada día más productivo.

En el ámbito académico, las instituciones escolares son las encargadas de fomentar ese sentimiento patriótico en sus estudiantes a través de las diferentes asignaturas dirigidas a ello.

En nuestras escuelas se imparten asignaturas como Defensa Nacional, Preparación para la Defensa y Defensa Civil, todas encaminadas a orientar, fomentar y desarrollar la conciencia patriótica y la necesidad del derecho a la soberanía.

Comenzar a trabajar el sentido del patriotismo desde edades puede traer un buen resultado a mediano y largo plazo.

Nuestros jóvenes son el futuro de nuestra sociedad, los futuros doctores, ingenieros, políticos o deportistas que se encargarán de darle continuidad a la obra de los máximos líderes de la Revolución. En un momento en el que el enemigo intenta dividir a nuestra sociedad, una buena preparación tanto política como ideológica puede contribuir a hacerle frente en mejores condiciones.

Pese a que se intente trabajar en el mejoramiento de las condiciones de la sociedad, estar expuestos a un cerco tanto económico, financiero como energético dificulta en demasía la situación. El bloqueo existe y está presente en todas las esferas de nuestra sociedad: economía, deporte, ciencia, innovación, desarrollo tecnológico e industria. Todos golpeados de una manera y otra por una política nefasta de un gobierno que no resiste ni resistirá jamás que una pequeña Isla del Caribe haya podido enfrentarlos y derrotarlos por más de seis décadas.

Cuba y sus figuras representativas son ejemplo para el mundo de lo que significa resistencia, no doblegarse ante un imperio y hacer valedera la consigna de que la Patria se defiende al precio que sea necesario.