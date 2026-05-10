Cachorros noquean a los Cocodrilos

Los Cocodrilos de Matanzas volvieron a ceder ante los Cachorros de Holguín y encajaron su tercera derrota consecutiva en la subserie, esta vez con un contundente marcador de 19 carreras por 4.

El choque quedó prácticamente definido desde el cuarto episodio, cuando los visitantes ampliaron la ventaja y dejaron sin reacción al conjunto yumurino. Siete entradas sobraron para confirmar un resultado que refleja el dominio absoluto de la ofensiva holguinera.

El ataque matancero apenas produjo en los compases iniciales del encuentro. Las cuatro anotaciones del equipo llegaron sin continuidad ofensiva posterior y los bates quedaron silenciados el resto de la tarde.

A las dificultades ofensivas se sumaron varias deficiencias defensivas. Aunque muchos de los errores no quedaron registrados oficialmente, las imprecisiones en jugadas de rutina afectaron el rendimiento colectivo y facilitaron el amplio marcador.

El mayor problema continúa siendo el pitcheo. Ninguno de los lanzadores utilizados logró contener la ofensiva de los Cachorros, situación que incrementa la preocupación dentro del cuerpo técnico.