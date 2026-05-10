Día de las Madres: Fecha señalada, pero costosa

Pese a las complejidades que forman parte de nuestro acontecer diario, fechas tan significativas como el Día de las Madres jamás podrán pasar por alto.

La jornada que marca el calendario para enaltecer la figura de las guerreras que nos trajeron al mundo deviene espacio propicio también para reflexionar.

Si bien la fecha está marcada por el júbilo y la celebración, tampoco queda ajena a las problemáticas que afectan la vida del cubano.

Muchos lugares a los que los ciudadanos se dirigen para comprar regalos para sus madres los reciben con la misma respuesta: «No aceptamos transferencias» o solo recibimos hasta 500 pesos.

También aparecen los más osados que ofrecen aceptar la transacción monetaria, pero con un excedente del diez o el quince por ciento por encima del coste real del artículo.

Todo esto en franca violación de las políticas estimuladas por la máxima dirección del país, que instan a recibir la transferencia y depositarla en la correspondiente cuenta fiscal.

La céntrica calle del Medio, enclavada en la cabecera provincial, en la jornada de celebración por el Día de las Madres se convirtió en epicentro de muchos matanceros y matanceras que buscaban un regalo para sus progenitoras.

Para botón de muestra, algo tan sencillo como adquirir unas flores se transforma en una tarea tan ardua y compleja que muchos deciden no comprarlas.

Y mi interrogante es: ¿ Cuál es la limitante para recibir transferencias si buena parte de la población recibe su salario en tarjetas?

Como existe de todo en la viña del Señor, están quienes justifican esta actitud, a pesar de que va en contra del beneficio de todos, con la trillada frase de que si los negocios particulares aceptan el pago en transferencia, ¿cómo sacan luego su dinero para volver a comprar mercancía?

No es menos cierto que conseguir efectivo en las instituciones bancarias de Matanzas resulta bastante complejo y, por tanto, genera malestar en el pueblo; pero la solución no puede ser «no acepto y listo, todo queda ahí».

Algunos vierten su disgusto en redes sociales y hacen partícipes del problema a una comunidad virtual que profesa los más diversos criterios, casi siempre culpando al gobierno.

Esas mismas personas, cuando les recomiendas realizar la denuncia en los lugares correspondientes, se niegan a hacerlo porque alegan que eso no va a resolver nada.

Y sabemos que tenemos un sin número de dificultades y problemas por resolver, pero si cada quien no pone de su parte para frenar las complejidades todo sigue creciendo y acumulándose en una mochila que resulta difícil llevar a cuestas.