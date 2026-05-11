Barça cerca del campeonato

El FC Barcelona está a las puertas de conquistar una nueva corona en La Liga. A falta de solo cuatro jornadas para el cierre de la temporada, el conjunto azulgrana podría proclamarse campeón este domingo nada menos que en el clásico español frente al Real Madrid.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega al duelo con una ventaja de once puntos sobre los merengues, una diferencia que le permitiría sentenciar matemáticamente el campeonato en caso de imponerse en el nuevo Spotify Camp Nou, escenario que volverá a recibir uno de los partidos más seguidos del planeta.

Más allá del posible título, el encuentro también tendrá peso histórico. Una victoria culé igualaría el balance de triunfos entre ambos clubes en los clásicos oficiales, con 106 éxitos para cada institución, en una rivalidad que ha marcado generaciones dentro del fútbol mundial.

La campaña del Barcelona ha estado marcada por la regularidad competitiva y una propuesta ofensiva que lo mantiene como el equipo más sólido del torneo. Bajo el mando de Flick, el conjunto catalán ha recuperado protagonismo en la liga y sostiene un ritmo que lo acerca a una cifra simbólica.

Con cuatro fechas aún por disputarse, los blaugranas marchan rumbo a una temporada de 100 puntos, registro alcanzado anteriormente por el club en la histórica campaña liderada por Tito Vilanova. De lograrlo, el Barcelona firmaría una de las mejores actuaciones de su historia reciente en el campeonato español.