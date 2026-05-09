Intercambian dirigentes gubernamentales con pobladores de Jovellanos

JOVELLANOS.-En la última semana, el vicegobernador de Matanzas encabezó una importante visita de trabajo a este municipio, como parte del vínculo permanente del Consejo Provincial con los territorios.

Durante la jornada se realizaron intercambios con los miembros del Consejo de la Administración Local, además de recorridos por comunidades y proyectos de interés social y económico.

El encuentro permitió dialogar directamente con la población, escuchar inquietudes y compartir propuestas que contribuyen al desarrollo del municipio.

Este tipo de acciones fortalecen la relación entre las autoridades provinciales y los territorios, promoviendo soluciones conjuntas y un trabajo más cercano a las necesidades de la gente.