Organizan evento Contar con Sacha

En homenaje al relevante escritor cubano Francisco López Sacha se anuncia del 20 al 22 del presente mes en Matanzas un encuentro de narradores con la participación de figuras consagradas y un entusiasta colectivo de prosistas yumurinos.

Rectorado por el Centro provincial del Libro y la Literatura, las editoriales Matanzas y Aldabón junto al Centro de Promoción Literaria José Jacinto Milanés se unen a la Casa de la Memoria Escénica, el Consejo de las Artes Escénicas y la Uneac, para realizar un evento de gran connotación en el universo literario actual.

El poeta y comunicador Abel González Fagundo dio a conocer el programa que incluye paneles, lecturas y firmas de autores, distribuidos para el gusto de diversas generaciones.

Destaca la asistencia de los escritores Senel Paz, Arturo Arango y Laidi Fernández de Juan, amigos cercanos de Sacha.

El desaparecido escritor manzanillero se caracterizó por una prosa incisiva y poética, que capturaba los matices de la realidad y la subjetividad de sus contemporáneos personajes.

Impartió importantes talleres literarios, teatrales y de contenido audiovisual en esta ciudad, donde recibió grandes muestras de admiración por su magisterio y obra multifacética.

Asimismo, se informa que acontecerá la premiación del concurso de cuentos breves «El que va con la luz», convocado en esta plaza cultural.

Los encuentros, previstos del 20 al 22 del presente mes, se efectuarán en la Casa de las Letras Digdora Alonso, la Casa de la Memoria Escénica, el Museo Farmacéutico y la Biblioteca Gener y Del Monte.