Brigada de trabajo voluntario Ernesto Guevara intercambia con universitarios matanceros 

Miembros de la Brigada de Trabajo Voluntario Ernesto Che Guevara realizaron un intercambio con estudiantes y profesores de la Universidad de Matanzas.

Los visitantes se interesaron por la parte académica, las diferentes actividades que realiza la casa de altos estudios vinculadas a la sociedad y las posibilidades que tienen una vez concluidos los estudios.

Otros tópicos abordados durante el debate fueron la incidencia del bloqueo en la educación cubana y el recrudecimiento de la política hostil del gobierno de los Estados Unidos.

La rectora de la academia matancera, Leyda Finalé, comentó a los participantes las bondades que brinda la educación en el país, donde a cada estudiante se le garantiza el acceso a una carrera universitaria y un puesto de trabajo donde desarrollarse una vez graduados.

En un acto de solidaridad con Cuba, los miembros de la brigada realizaron la rúbrica de la campaña Mi Firma por la Patria.