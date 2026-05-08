Hanyelo Videt: “El juego pasivo no va conmigo»

El jardinero Hanyelo Videt ha comenzado a todo tren la cuarta edición de la Liga Élite del béisbol cubano. El natural de Jagüey Grande comanda a los campeones nacionales en varios departamentos ofensivos.

En torno al promedio de bateo, Videt exhibe un robusto 688 de average producto de 11 indiscutibles en 16 veces al bate; de ellos sobresalen dos triples como extrabases.

Sobre el período de preparación, Videt señaló que el trabajo en la arena los ayudó mucho a potenciar sus capacidades físicas para poder desarrollar la estrategia de juego que tiene prevista la dirección.

“Los profes quieren que pongamos la velocidad en función de la ofensiva y siempre que se pueda tratar de alcanzar una almohadilla más; eso puede dar al traste con una carrera más para el equipo. Soy un jugador al que le gusta la pelota caliente; no está en mí el juego pasivo. Siempre que salgo al diamante es a darlo todo por la camiseta de Matanzas.

«A la afición le pedimos que vengan al estadio y que nos apoyen, al igual que lo hicieron durante la Serie; que cada uno de nosotros lo va a dar todo para volver a ser campeones”.

El joven de apenas 22 años es colíder junto a José Amauri Noroña en el acápite de carreras impulsadas dentro del conjunto yumurino con seis; su promedio de slugging resulta el más elevado del conjunto con 938, mientras el promedio de embasado figura en 750 de average.

Dueño de un brazo privilegiado y una movilidad que le permite realizar engarces que a otro le resultarían imposibles, Hanyelo ha comenzado el torneo veraniego alejado de su posición natural en el jardín derecho.

El alto mando yumurino ha decidido colocarlo en el jardín izquierdo para aprovechar sus cualidades a la defensa en una posición crucial para el desarrollo del juego de béisbol.

Con la mirada puesta en integrar la selección nacional que nos representará en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana, Hanyelo Videt trabaja a diario para que su rendimiento hable por él.