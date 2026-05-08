Realizan taller de autoevaluación del proyecto Ellas También Producen

Durante los últimos días se efectuó en Matanzas el Taller de Autoevaluación Anual del proyecto “Ellas También Producen”, con el objetivo de revisar la metodología para la elaboración de los planes de finca y analizar ejemplos concretos realizados por las asociadas. La cita contó con la participación de CARE en Cuba, el Centro de Servicios Ambientales de Matanzas, el Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola y la Estación Experimental “Indio Hatuey”.

La técnica de cierre del encuentro permitió identificar los logros alcanzados y los retos pendientes, así como proyectar las prioridades para el próximo período de trabajo. Entre los aspectos más destacados coincidieron el compromiso, el sentido de pertene

ncia, los deseos de avanzar y cumplir, y la confianza en un futuro mejor.

El taller evaluó los resultados del proyecto y las vías para optimizar el plan de trabajo correspondiente al período 2026–2027. Se subrayó la importancia de continuar perfeccionando las acciones en cada finca y de mantener la articulación entre las instituciones que acompañan el proceso.

El proyecto ha logrado incorporar a más de 200 mujeres asociadas en la provincia de Matanzas, y demuestra mediante métodos de estudio científico que el sector agrícola, tradicionalmente masculino, también puede tener rostro femenino. Con ello se refuerza la equidad de género y se amplía la participación activa de las mujeres en la producción agropecuaria.