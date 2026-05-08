Convocan en Matanzas a concurso de cuento breve

La Casa de la Memoria Escénica y Ediciones Matanzas convocan al concurso de cuentos breves El que va con la luz en homenaje al escritor Francisco López Sacha.

Con el propósito de incentivar la escritura del género de cuentos cortos, las asociaciones matanceras lanzan el concurso.

Entre los requisitos para poder participar está que los trabajos se enviarán vía correo electrónico a la siguiente dirección:

Podrán participar todos los escritores cubanos residentes en el país, mayores de 18 años, y se competirá con un cuento de tema libre, no mayor de cinco cuartillas, en tipografía Time New Roman, de 12 puntos, 1.5 espacios, en formato Word.

El cuento ganador será publicado por Ediciones Matanzas en su colección Dorado Mundo y, además, su escritor contará con la invitación a participar en el encuentro de narradores Contar con Sacha en su próxima edición.

Los resultados se darán a conocer el 22 de mayo de 2026 en la clausura de dicho evento. La fecha límite para la recepción de los textos será el 16 de mayo de 2026.

Foto: Francisco López Sacha, impartiendo un taller en la Escuela de Pensamiento Narrativo «Julio Córtazar». Tomada del Perfil en Facebook de Matanzas Ciudad Literaria