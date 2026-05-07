Avanzan trabajos en caldera en la central térmica matancera

Tras la culminación de más del 70 por ciento de las acciones correctivas contempladas en el mantenimiento de la central térmica Antonio Guiteras, de Matanzas, se avanza prometedoramente en los trabajos en caldera.

Asi lo comentó a Radio 26 el ingeniero Jorge Gómez Sánchez, subdirector de producción del mayor bloque unitario de la Isla, quien puntualizó que casi concluyen los trabajos de soldadura en caldera.

Significó Gómez Sánchez que restarían los controles radiográficos y metalográficos de las soldaduras para luego pasar a las pruebas hidráulicas y neumáticas que certifican el buen trabajo.

En estos momentos, detalló el especialista, se aprovecha el tiempo para la limpieza de la caldera y si todo sale como hasta ahora, precisó, la Guiteras estaría sincronizada antes del Día de las Madres y por encima de los 200 megavatios.

Reitero que ha concluido más del 70 por ciento de los trabajos de mantenimiento en la central térmica Antonio Guiteras, de Matanzas, con el propósito de sincronizar al sistema electroenergético nacional antes del Día de las Madres.