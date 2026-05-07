Solucionan rotura de equipo de bombeo que abastece Ciénaga de Zapata

Aunque la Ciénaga de Zapata está catalogada como el mayor humedal del Caribe insular, el gran volumen de agua que emerge a cada palmo del gran pantano no está apta para consumo humano.

En muchos asentamientos el vital líquido que se extrae del manto freático posee un sabor salobre, de ahí la necesidad de construir una planta desalinizadora en poblados como Girón y suministrar el agua a otros puntos de la Ciénaga desde sistemas de abasto ubicados a cierta distancia del extenso municipio.

La parte occidental de Zapata se abastece de una estación de bombeo próxima al batey Australia, perteneciente a Jagüey Grande, y conocida como Sinú 4. De sus operaciones dependen poblados como Pálpite, Playa Larga, Mario López, Caletón y Buenaventura.

Tras la rotura de este equipo más de cuatro mil 500 habitantes se vieron afectados por la salida de la bomba. Una avería provocada por una rotura en el eje de la cámara impelente dejó fuera de servicio a la estación y sin suministro a estos pobladores.

Fuerzas especializadas de la Unidad Empresarial de Base Electromecánica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas lograron restaurar el equipo tras horas de intensa labor.

El mecánico Emidio Silva parece concentrado mientras le da los toques finales a la bomba que acaban de recuperar. Lograron construir una nueva pieza en el torno para sustituir la averiada. El avezado mecánico gusta trabajar en silencio mientras sostiene con sus labios un tabaco que deja escapar una densa humareda. No emite sonido alguno, solo se siente el golpeteo metálico de las llaves.

Al final, cuando logran terminar la faena, se le escuchará una frase casi imperceptible: «Okey, Jhony», quizás rememorando algún filme del viejo Oeste que disfrutó en su infancia.

Desde algún lugar del taller salta un expresión seguida de un silencio absoluto: «el día que nos falten estos veteranos…»

La oración queda inconclusa, pero seguramente muchos le imaginaron un mismo desenlace en la expresión. Porque el día que al taller no asistan estos veteranos que trabajan con tanta entrega, muchos más allá de la jubilación, se sentirá su ausencia irremediable y representará un agudo golpe para la empresa.

Emidio no presta atención a tales palabras. Prefiere colocar cada herramienta en su lugar de origen mientras entona alguna melodía que solo él conoce. El fuerte calor de mayo le obligó a retirarse la camisa dejando al descubierto unos músculos, que a pesar de los años, denotan que fueron forjados en el esfuerzo de manipular equipos que sobrepasan la tonelada de peso.

Con la grúa móvil colocan la bomba de 60 litros por segundo en un punto del lugar para su posterior traslado hacia la estación de bombeo Sinú 4, para su puesta en marcha en las próximas horas.

Lograron ganar otra batalla extendiendo la vida útil del equipo gracias al ingenio de hombres que prefieren el anonimato y rehuyen a las cámaras.

«Existe mucha insatisfacción, lo sabemos», expresa otra voz, para agregar «pero nosotros no nos detenemos, siempre daremos el máximo por solucionar las roturas y restablecer el abasto.»