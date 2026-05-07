Laboran trabajadores de la UBPC Palo Seco en la búsqueda de divisas

Jovellanos.- La Unidad Básica de Producción Agropecuaria Palo Seco, ubicada en este municipio matancero, trabaja para obtener las divisas necesarias para el desarrollo de la entidad.

El jefe de producción, Jorge Naranjo Hernández, explica que esta cooperativa dispone de cuatro hectáreas de tierras destinadas a la siembra de tabaco. De estas, dos se sembrarán en octubre y dos en noviembre.

Además del cultivo del tabaco, la UBPC tiene contratos con la Empresa Flora y Fauna Matanzas para producir el carbón de marabú. Este proyecto no solo diversifica las fuentes de ingreso, sino que tambien contribuye a la sostenibilidad ambiental, al aprovechar esta planta que es considerada invasiva.

El compromiso de Palo Seco va mas allá de la simple obtención de beneficios económicos, tambien busca fortalecer la seguridad alimentaria local y promover prácticas agrícolas sostenibles.