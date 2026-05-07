Cachorros frenan a los Cocodrilos

La ofensiva de los Cachorros de Holguín rugió con fuerza en el estadio Victoria de Girón y frenó el paso de los Cocodrilos de Matanzas al imponerse con marcador de 11 carreras por 2, en el inicio de la subserie entre ambos conjuntos.



Los visitantes castigaron desde temprano el pitcheo yumurino. En la misma primera entrada Leonel Moas abrió el ataque con doblete y Yasiel González lo remolcó con sencillo al jardín. Matanzas respondió de inmediato en el cierre del episodio gracias a errores defensivos de Holguín y conexiones impulsoras de Yulieski Remón y Andrys Pérez para tomar ventaja momentánea.

La reacción holguinera no tardó. Lázaro Cedeño desapareció la pelota en el tercer inning y un capítulo después Luis Vicente Mateo amplió la diferencia con jonrón de dos carreras. El golpe definitivo llegó en la quinta entrada, cuando los Cachorros fabricaron un racimo de cuatro anotaciones que sacó del box al abridor José Carlos Quesada.

El derecho matancero cargó con la derrota tras permitir seis carreras limpias en apenas cuatro entradas de actuación. Brian Reyes Cedeño trabajó como relevo intermedio durante cuatro episodios y aceptó dos anotaciones, mientras Roylán Averoff soportó otras dos en el cierre del desafío.

La artillería de Matanzas estuvo lejos de la versión mostrada en los primeros compromisos de la Liga Élite. Los campeones nacionales apenas conectaron cuatro imparables y dejaron una imagen preocupante tanto a la ofensiva como a la defensa, sector en el que cometieron tres errores que terminaron pesando en el marcador final.

Rubén Rodríguez silenció a los bates matanceros durante cinco sólidas entradas para apuntarse la victoria. El primer revés de los dirigidos por Eduardo Cárdenas vuelve a poner bajo la lupa a un cuerpo de lanzadores abridores que continúa sin ofrecer garantías en la defensa del título.