Actuales campeones defenderán su título

El Paris Saint-Germain selló su pase a la final de la UEFA Champions League y defenderá su condición de campeón frente al Arsenal, en un duelo que promete alto voltaje el próximo 30 de mayo. El conjunto parisino resolvió una eliminatoria exigente ante el Bayern Múnich con oficio, pegada y solidez defensiva en los momentos clave.

El partido comenzó con un golpe directo al guión previsto. Apenas al minuto tres, Ousmane Dembélé abrió el marcador tras una rápida combinación con Khvicha Kvaratskhelia, una acción que terminó inclinando definitivamente la balanza de la serie a favor del equipo francés. Ese tanto obligó al Bayern a asumir riesgos desde muy temprano.

El conjunto bávaro respondió con insistencia, volcándose al ataque en busca de igualar la eliminatoria. Generó llegadas, sostuvo la presión y empujó al PSG hacia su campo, pero careció de precisión en los metros finales. La defensa parisina se mantuvo firme, cerrando espacios y neutralizando cada intento con disciplina táctica.

Antes del descanso, una jugada polémica encendió el debate. Una mano dentro del área de João Neves no fue sancionada como penal, decisión que dejó dudas y pudo haber significado el empate parcial para el Bayern en un momento determinante del encuentro.

Ya en el tiempo agregado, Harry Kane logró igualar el marcador del partido con un potente zurdazo, pero el esfuerzo resultó insuficiente. El Bayern quedó a un gol de forzar la prórroga y terminó cediendo la eliminatoria con un global de 6-5.

El PSG confirma así su condición de equipo más dominante de la temporada, respaldado por una ofensiva capaz de desequilibrar cualquier esquema rival. Ahora, todas las miradas se centran en la final ante el Arsenal, donde los parisinos buscarán revalidar el título y cerrar un curso que ya roza la excelencia.