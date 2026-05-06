Universidad de Matanzas realizará concentrados presenciales 

La presidencia de la FEU de la Universidad de Matanzas informó mediante sus grupos oficiales que la casa de altos estudios realizará concentrados presenciales a partir de la próxima semana.

El primer encuentro se desarrollará durante la jornada del 11 al 22 de este mes y estará enfocado en los estudiantes del primer y cuarto años de la academia.

Durante estas jornadas, se priorizarán actividades académicas presenciales, tutorías, evaluaciones finales y los trámites necesarios para la conclusión de la etapa.

La actividad persigue el objetivo de favorecer el contacto físico con profesores, culminar evaluaciones pendientes y garantizar el cierre exitoso del período lectivo.

Se exhorta a los estudiantes a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de la FEU, de sus departamentos docentes y la dirección de la institución educativa.