6 de mayo de 2026

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Universidad de Matanzas realizará concentrados presenciales 

6 de mayo de 2026 George Carlos Roger Suárez
La presidencia de la FEU de la Universidad de Matanzas informó mediante sus grupos oficiales que la casa de altos estudios realizará concentrados presenciales a partir de la próxima semana.

La presidencia de la FEU de la Universidad de Matanzas informó mediante sus grupos oficiales que la casa de altos estudios realizará concentrados presenciales a partir de la próxima semana.

El primer encuentro se desarrollará durante la jornada del 11 al 22 de este mes y estará enfocado en los estudiantes del primer y cuarto años de la academia.

Durante estas jornadas, se priorizarán actividades académicas presenciales, tutorías, evaluaciones finales y los trámites necesarios para la conclusión de la etapa.

La actividad persigue el objetivo de favorecer el contacto físico con profesores, culminar evaluaciones pendientes y garantizar el cierre exitoso del período lectivo.

Se exhorta a los estudiantes a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de la FEU, de sus departamentos docentes y la dirección de la institución educativa.

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