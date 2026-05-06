Arsenal, primer finalista de la Champions

El Arsenal FC selló su clasificación a la final de la UEFA Champions League 2025-2026 tras eliminar al Atlético de Madrid en un duelo cerrado, marcado por el orden defensivo del conjunto español.

El partido se desarrolló bajo el guion esperado: repliegue intenso del Atlético y paciencia en la circulación del balón por parte de los ingleses. Los dirigidos por Mikel Arteta insistieron hasta encontrar un resquicio en la zaga rival y apostar por el juego colectivo como principal argumento ofensivo.

La jugada decisiva llegó tras una combinación en el área que terminó con un disparo contenido por el guardameta rojiblanco, pero el rebote quedó servido para Bukayo Saka, quien no falló y firmó el gol que inclinó la eliminatoria a favor del Arsenal.

Dos décadas después de su última presencia en esta instancia, el club londinense regresa a una final continental, esta vez con una propuesta sólida y resultados que respaldan su candidatura al título.

El camino del Arsenal hasta la final ha sido consistente: 14 partidos disputados, con 11 victorias y 3 empates, además de nueve encuentros sin recibir goles y apenas seis tantos encajados en todo el torneo.

Con paso invicto y una estructura de juego bien definida, el Arsenal se instala en la final de la Champions League a la espera de rival, decidido a completar una campaña que ya figura entre las más destacadas de su historia reciente.