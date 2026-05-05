Volar junto a Liliam Padrón

Liliam Padrón Chávez, recientemente galardonada con el Premio Nacional de Danza 2026, con su silueta reconocible en las tablas y su manera de expresar el arte como un espectáculo con infinitos códigos y parámetros estéticos, ella más que bailar, vuela.

Así como su colega y amiga, Miriam Muñoz, muchos coinciden en que la artista comprende un concepto más completo, que para ella la danza constituye una necesidad artística, más allá de la realización que le atribuyen los reconocimientos de la crítica.

«La mayor satisfacción con el recibimiento de un premio es percibir de cerca el cariño de un público que te admira desde tu tierra y cualquier parte del mundo», expresó la mujer de atuendos oscuros y holgados que recorre a Matanzas como a las tablas del Teatro El Mirón Cubano.

La directora de la Compañía Danza Espiral, siempre que puede aprovecha el espacio para agradecer las enseñanzas de su primera maestra de baile, María Elena Fernández, quien descubrió sus aptitudes para la danza desde muy temprano y nunca la visualizó en otra profesión, a diferencia de sus padres que querían que se dedicara a la Medicina.

«Aunque hoy son mi mayor fuente de apoyo, en un inicio nunca pensaron, ni tenían idea, que podría dedicarme a la danza. Siempre anhelaron que a su niña se le quitara la idea de bailar.

Acerca de la relación con su esposo e hijo, confiesa que debido a su vínculo con la música, la realización familiar y profesional es muy grande. José Antonio Méndez Valencia, mi esposo, es el director del Coro de Cámara de Matanzas, mientras que mi hijo, José Antonio Méndez Padrón, es el director de la orquesta del Liceo de La Habana, y ambos colaboran en mis proyectos cada vez que surge una oportunidad».

La distinguida bailarina matancera, admite que aunque ama la danza, siempre hubiese perseguido la sencillez y la felicidad que la caracterizan a día de hoy, de haberse dedicado a otra cosa. «Lo importante en esta vida, creo yo, es hacer algo que te guste».

Para Liliam, el conjunto danzario que dirige desde 1987, llegó para cambiar su vida de distintas formas ya que la consolidó como creadora y le brindó la oportunidad de tener un equipo de personas para poder experimentar, aprender y evolucionar, que es lo que continúa haciendo todos los días.

Sobre sus piezas favoritas, comenta que El No, pieza teatral inspirada en la obra homónima del dramaturgo Virgilio Piñera, y La sombra de nosotros, basada en un poema de Laura Ruiz, resultan trabajos que perduran en el tiempo y el público agradece.

A pesar de las disímiles complejidades que conlleva la concepción de una pieza teatral, como la búsqueda de la idea exacta que se quiere trasmitir así como el trabajo redondo con los bailarines y el resto del equipo, lo más retador resulta convencer al público ya que opina que la obra no termina en el escenario.

Matanzas le ha valido a la maestra de ríos, de puentes y de literatura, de los cuales se ha nutrido para la confección de sus materiales. «El lugar en donde mejor me siento en el mundo. No en Cuba, sino en el mundo».

Siempre agradecida con aquellos con quienes coincidió en el Movimiento de Aficionados, la Brigada XX Aniversario y los maestros de ballet que le abrieron puertas para ella desconocidas, goza junto a un colectivo multipremiado de risas y desafíos, de un salón lleno de sueños y pies para volar.

Lizt Lauren y Ventura García

Foto: Tomada del perfil en Facebook del ISA, Universidad de las Artes