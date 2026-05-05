5 de mayo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Reafirman enseñanza en Jovellanos

5 de mayo de 2026 Yannier Delgado Díaz
Jovellanos-. Excelente fue la participación de directivos, docentes, especialistas del museo municipal y de la Sociedad Cultural José Martí en el V Taller de Historia, Marxismo-Leninismo y Educación ciudadana para la vida.
 
El encuentro abordó los temas debatidos con una mirada crítica y actual, centrada en cómo profundizar la enseñanza de estas disciplinas en el contexto de la agresividad imperialista contra Cuba.
La jornada permitió el intercambio de experiencias y reflexiones sobre el papel de la educación en la formación de valores, la defensa de la identidad nacional y el fortalecimiento de la conciencia ciudadana.
Con este espacio de diálogo y compromiso, se reafirma la voluntad de seguir defendiendo la historia y los principios que sustentan la nación.

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