¿Cómo protegerse contra la hepatitis?

Los brotes de hepatitis (inflamación del híga­do) reportados en localidades del país preocu­pan a la población. Lo que está ocurriendo no se diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo, porque la hepatitis se manifiesta de esa forma en determinados momentos del año, aseguran autoridades del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

No obstante, se imponen las siguientes preguntas: ¿Cómo surgen estos brotes? ¿De qué manera controlarlos? ¿Puede prevenirse la en­fermedad? Sobre ello respondió a Trabajadores la doctora Daniuska Hernández Griñán, especialista en Higiene y Epidemiología, responsable del Programa de Enfermedades de Transmisión Digestiva y de Inmunización en el Minsap.

Existen las hepatitis no virales y las virales. Las primeras son de origen autoinmune, reacti­vas, dependen de que la persona tenga otra en­fermedad y esa es la respuesta del organismo; las alcohólicas surgen entre los bebedores habi­tuales, y las medicamentosas por el uso prolon­gado de un tipo de fármaco hepatotóxico.

Las virales son las infecciosas: A, B, C y D (o delta que por sí sola no produce la enferme­dad sino en coinfección con la B), y la E.

Vías de transmisión y posibles brotes

La A y la E se transmiten preferentemente por vía digestiva (boca-ano), están asociadas a un saneamiento deficiente y una mala higiene. Se adquieren mediante el agua y alimentos conta­minados, crudos o con insuficiente cocción.

El agua debe ser tratada o hervida, los vegetales y las frutas lavarse bien antes de ser consu­midos, cocinar adecuadamente los alimentos y mantener la higiene personal, sobre todo el la­vado de las manos. Estos tipos de hepatitis pue­den provocar brotes. Los hay institucionales (en centros de trabajo o estudio) y en la comuni­dad. La enfermedad puede ser transmitida de un individuo a otro si el enfermo no cumple las medidas anteriores.

Es preciso cuidar los almacenamientos de agua de uso colectivo como las cisternas, que deben estar limpias, tratadas y protegidas para garantizar la calidad del vital líquido.

Los manipuladores de alimentos en las instituciones deben tener un seguimiento de chequeos médicos que les aseguren estar ap­tos para realizar esta tarea. Cualquier otra persona que los prepare tiene que extremar su higiene personal.

Otros cuidados, síntomas y tratamiento

Las hepatitis B, C y D se transmiten por las vías parenteral, sexual y perinatal. Se evitan con relaciones sexuales protegidas mediante el uso de condones; si la persona va a inyec­tarse, transfundirse o tatuarse debe hacerlo de forma segura, que el material empleado esté estéril y el proceder sea realizado por las normas establecidas.

En cuanto a la vía perinatal, el Programa Materno Infantil cubano mantiene un segui­miento de la embarazada hasta el momento del parto, lo que protege a la madre y al bebé. Además, se vacuna contra la hepatitis B al niño desde que nace, se vuelve a inmunizar a los 2, 4 y 6 meses y la reactivan a los 18 meses. También se vacuna a grupos de riesgo y adul­tos enfermos crónicos.

Por lo general las hepatitis provocan can­sancio, falta de apetito, pérdida de peso, tras­tornos digestivos, heces pálidas, vómitos, ori­nas oscuras y la aparición de íctero o coloración amarillenta en las mucosas y la piel. Existen casos que transcurren de forma asintomática.

El tratamiento del tipo A y E no es especí­fico y el de las demás dependen del criterio clí­nico y la evaluación del médico. Si la afección está en fase aguda o crónica el paciente debe acudir sin pérdida de tiempo al facultativo.