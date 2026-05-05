Tercera victoria Yumurina

Matanzas mantiene el paso firme en el arranque de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano. Los Cocodrilos volvieron a imponer su ritmo y sumaron su tercera victoria consecutiva, esta vez con marcador de 12 carreras por 5 sobre los Huracanes de Mayabeque, para confirmar un inicio sin fisuras.

La ofensiva yumurina marcó diferencias desde temprano con una producción de catorce imparables. Hanyelo Videt encabezó el ataque con actuación de 4-3, que incluyó triple, base por bolas y tres carreras impulsadas, en una jornada donde el line up local mostró profundidad y consistencia.

El conjunto dirigido por el debutante Eduardo Cárdenas abrió el marcador en el primer episodio. Un wild pitch del abridor Osniel Basulto permitió la primera anotación, mientras que Eduardo Blanco remolcó la segunda para poner en ventaja a los Saurios desde el inicio.

La presión ofensiva continuó en la segunda entrada, cuando un cuadrangular de Aníbal Medina con dos corredores en circulación amplió la diferencia a cinco carreras y provocó la salida de Basulto. El relevista Alyancer Álvarez logró contener momentá

neamente a la ofensiva matancera con dos entradas y un tercio sin permitir libertades.

Sin embargo, dos racimos de cuatro y tres anotaciones entre el sexto y séptimo capítulos terminaron de decidir el choque. Con este resultado, Matanzas supera su anterior marca en subseries inaugurales dentro de estas lides, donde no había pasado de dos triunfos consecutivos.