Ramón Ochoa: productor tabacalero beneficiado con programa energético 

Jovellanos, 4 de mayo.– Ramón Ochoa Ochoa, destacado productor de tabaco de este municipio resultó beneficiado con el programa energético que impulsa el país para fortalecer la base productiva.

Este campesino, miembro de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños municipal, figura entre los más importantes en el renglón tabacalero, aportando de manera decisiva al desarrollo económico local y nacional.

La incorporación de nuevas tecnologías energéticas en su unidad productiva permitirá elevar la eficiencia, reducir costos y garantizar mayor estabilidad en la producción de tabaco, uno de los rubros de exportación más relevantes de Cuba.

Con este paso se refuerza el compromiso de la organización campesina y del municipio Jovellanos en la búsqueda de alternativas sostenibles que aseguren el crecimiento económico y el bienestar de la comunidad.