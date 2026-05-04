Teatro Icarón: retorna Charlot a la escena matancera (audio)

Pretensión luminosa de Teatro Icarón, en ocasión del aniversario 25 de su fundación, resulta el reestreno de la obra Charlot, con la participación de noveles actores, en puesta en escena de Miriam Muñoz Benítez, Premio Nacional de Teatro.

Como rememoró el dramaturgo Ulises Rodríguez Febles, la pieza se estrenó en el 2001 y constituye una de las preferidas de su repertorio.

En mi criterio, la obra fructifica como divertimento, con la misión de evocar a Charles Chaplin, genio de las tablas y el cine, que cuenta en el rol protagónico e hilo conductor con la propia Muñoz, acompañada por la actriz Lucre Estévez y cinco jóvenes promesas.

Se trata de reproducir pasajes memorables de aquellas cintas antiguas, en visión humorística matancera, exposición de la picardía, ingenuidad y ternura del personaje Charlot, aquel de filmes como Tiempos modernos, Luces de mi ciudad y decenas de cortos de la Comedia Silente, que tanto nos hicieron reír y hasta llorar.

Caracterizado con rigor el maquillaje, el vestuario y los atributos: sombrero, zapatones, traje negro y bastón, que identifican al «vagabundo», los actores también ofrecen su propia interiorización de los personajes en las diversas estampas, acertada en las actrices y necesitada de mayor estudio en cuanto a los varones, de manera que se corresponda con la dinámica, gestualidad y tono del momento, unido a la secuencia rítmica de la banda sonora.

Profundizando en esta puesta, Miriam Muñoz expresó en entrevista a este medio sus valoraciones:

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El diseño escénico originario del maestro Rolando Estévez Jordán presenta algunos elementos deteriorados por el uso y el tiempo, lo cual no resta su función de apoyatura con acierto y humor al emplear objetos planos, que marcan el avance de los cuadros dramáticos, en remembranza a aquellas ficciones de amor, misterio, lides por doquier y emoción palpitante en los movimientos.

Concebida para disfrute de la familia, la obra permanecerá en escena los sábados a las 10:00 de la mañana en la sala Teatro Icarón, en la calle Rio entre Manzaneda y Dos de Mayo, en la ciudad yumurina, durante el presente mes y se augura continuará en el verano.

Presentes en el estreno Noslén González, subdirector provincial de Cultura y el Consejo de Dirección de las Artes Escénicas, encabezado por Indira López, quien anunció la asignación de un nuevo equipamiento informático a la incansable agrupación.