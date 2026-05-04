Segunda victoria de Matanzas

Los Cocodrilos de Matanzas mantienen el paso perfecto en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano tras imponerse 8 carreras por 7 a Mayabeque, en un duelo que volvió a definirse en los compases finales. Por segundo día consecutivo, el conjunto yumurino reaccionó cuando el marcador parecía decidido.

La remontada tomó forma en el octavo episodio, donde los locales fabricaron un racimo de cuatro anotaciones apoyados en el bateo oportuno. La ofensiva matancera encontró los espacios necesarios para revertir la desventaja y colocar cifras definitivas en la pizarra.

El desafío volvió a convocar a una notable asistencia, que se mantuvo expectante incluso durante las dos interrupciones provocadas por la lluvia. El espectáculo resultó dinámico, aunque marcado por errores defensivos que restaron pulcritud al juego.



Con este resultado Matanzas reafirma su condición de invicto en el arranque del torneo y deja señales claras de su capacidad para revertir situaciones adversas en momentos de alta presión.