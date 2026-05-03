Inicia Matanzas con victoria en IV Liga Élite de Béisbol

Matanzas abrió con victoria su andar en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, tras imponerse 11 carreras por 10 a Mayabeque en un duelo que se extendió hasta entradas extras en el estadio Victoria de Girón.



El conjunto dirigido por Eduardo Cárdenas tuvo que remar contra corriente luego de verse en desventaja de cinco anotaciones ante unos Huracanes que mostraron solidez ofensiva desde los primeros compases.

Durante buena parte del juego, la ofensiva yumurina careció de conexiones oportunas, lo que complicó sus aspiraciones de remontada.

Sin embargo, en la recta final, los Cocodrilos lograron igualar las acciones y forzar el extrainning en un choque que mantuvo en vilo a la numerosa afición presente en las gradas. La reacción matancera llegó en el momento justo, con batazos clave que devolvieron la paridad al marcador.

Ya en la entrada adicional, un hit decisivo de Juan Miguel Martínez inclinó la balanza a favor de los locales y selló el primer triunfo de Matanzas en el torneo, en un desenlace que reflejó la intensidad de un campeonato que apenas inicia.

A la ofensiva, Hanyelo Videt volvió a sobresalir con una actuación perfecta al bate, tras conectar de 4-4 y anotar en tres ocasiones, consolidándose como una de las figuras más consistentes del plantel.

El partido dejó además un momento significativo para la historia del béisbol cubano, con el experimentado Frederich Cepeda alcanzando la cifra de 2600 imparables en su carrera, un registro que reafirma su condición de referente dentro del deporte nacional.