2 de mayo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Jovellanos asegura continuidad de estudios y cierre exitoso del curso escolar

2 de mayo de 2026 Yannier Delgado Díaz
Jovellanos-. La Dirección Municipal de Educación en el territorio sostuvo un intercambio con la Escuela Pedagógica René Fraga Moreno, con el propósito de crear condiciones que garanticen la continuidad de estudios de sus alumnos.
En este contexto, se informa a la población que el curso escolar culminará en el mes de julio, tal y como establece el calendario oficial del Ministerio de Educación. No habrá adelantos ni extensiones fuera de lo planificado.
Existe el compromiso de asegurar con éxito la culminación de un curso que, pese a los desafíos enfrentados, nunca detuvo el proceso educativo. A pesar de las limitaciones, la enseñanza se mantuvo activa y constante.
La Dirección de Educación exhorta a todo el claustro docente a desarrollar un cierre con calidad, responsabilidad y amor. En caso de producirse alguna modificación, se comunicará oportunamente por las vías oficiales. La educación no se detiene.

Más entradas

“Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba”, afirma Díaz-Canel

2 de mayo de 2026 Redacción Radio26

Instalan sistema de paneles solares en funeraria de Colón

2 de mayo de 2026 Redacción Radio26

Trabajadores de la UEB Jovellanos dijeron sí por Cuba

2 de mayo de 2026 Enrique Tirse Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *