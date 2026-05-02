Jovellanos asegura continuidad de estudios y cierre exitoso del curso escolar

Jovellanos-. La Dirección Municipal de Educación en el territorio sostuvo un intercambio con la Escuela Pedagógica René Fraga Moreno, con el propósito de crear condiciones que garanticen la continuidad de estudios de sus alumnos.

En este contexto, se informa a la población que el curso escolar culminará en el mes de julio, tal y como establece el calendario oficial del Ministerio de Educación. No habrá adelantos ni extensiones fuera de lo planificado.

Existe el compromiso de asegurar con éxito la culminación de un curso que, pese a los desafíos enfrentados, nunca detuvo el proceso educativo. A pesar de las limitaciones, la enseñanza se mantuvo activa y constante.

La Dirección de Educación exhorta a todo el claustro docente a desarrollar un cierre con calidad, responsabilidad y amor. En caso de producirse alguna modificación, se comunicará oportunamente por las vías oficiales. La educación no se detiene.