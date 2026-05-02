Trabajadores de la UEB Jovellanos dijeron sí por Cuba

La UEB Jovellanos, perteneciente a la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) de Matanzas, participó con todo su colectivo en el desfile-concentración realizado en dicho municipio.

Esta unidad, dedicada a la producción de refrescos en bolsita, siropes y ron, es una de las más destacadas de EMBER, reconocida por su excelencia en innovación y racionalización. Gracias a este esfuerzo, han logrado mantener sus máquinas en óptimo funcionamiento y alcanzar premios relevantes en fórums provinciales y nacionales.

Entre sus logros también destaca su organopónico, cuya producción contribuye a la alimentación del colectivo en el comedor obrero, reforzando la sostenibilidad y el bienestar de sus trabajadores.

Con el mismo compromiso que los ha caracterizado, todos sus obreros firmaron por la Patria y marcharon con entusiasmo en la plaza local este Primero de Mayo, uniéndose al resto de los #MatancerosEnVictoria para reafirmar su apoyo a Cuba.