2 de mayo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Trabajadores de la UEB Jovellanos dijeron sí por Cuba

2 de mayo de 2026 Enrique Tirse Hernández
La UEB Jovellanos, perteneciente a la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) de Matanzas, participó con todo su colectivo en el desfile-concentración realizado en dicho municipio.
Esta unidad, dedicada a la producción de refrescos en bolsita, siropes y ron, es una de las más destacadas de EMBER, reconocida por su excelencia en innovación y racionalización. Gracias a este esfuerzo, han logrado mantener sus máquinas en óptimo funcionamiento y alcanzar premios relevantes en fórums provinciales y nacionales.
Entre sus logros también destaca su organopónico, cuya producción contribuye a la alimentación del colectivo en el comedor obrero, reforzando la sostenibilidad y el bienestar de sus trabajadores.
Con el mismo compromiso que los ha caracterizado, todos sus obreros firmaron por la Patria y marcharon con entusiasmo en la plaza local este Primero de Mayo, uniéndose al resto de los #MatancerosEnVictoria para reafirmar su apoyo a Cuba.

Más entradas

Disminuyen accidentes del trabajo en el año 2025

2 de mayo de 2026 José Miguel Solís

Feria Arte para Mamá: una buena opción

2 de mayo de 2026 Lizt Lauren García Hoyos

Trump firma nueva orden ejecutiva para ampliar medidas coercitivas contra Cuba

2 de mayo de 2026 Redacción Radio26

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *