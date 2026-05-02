Museo Farmacéutico, también casa de los artistas de Matanzas

Es el más especial de todos los lugares y seguirá siendo la casa de los artistas matanceros, expresó desde su profundo sentido de pertenencia Marcia Brito, directora del Museo Farmacéutico de esta ciudad, centro que cumple hoy 62 años como institución protectora del patrimonio y a la vez sitio comprometido con la cultura.

Durante el sexto encuentro del espacio La Casa de Todos, diseñado para visibilizar el trabajo de los instructores de arte y de la vanguardia artística de la provincia de Matanzas, devino motivación especial celebrar que el primero de mayo de 1964 se convirtió en museo la otrora Botica Francesa del doctor Ernesto Triolet.

Aportaron su talento a la cita el trovador Reynaldo Montalvo, y acaparó miradas una muestra del artista plástico Alexis Plasencia, con motivos inspirados en la madera del Museo, un jarrón principal y las vitrinas centenarias de la antigua farmacia que data de finales del siglo XIX y se mantiene original y completa.

Plasencia, quien encuentra en el Museo Farmacéutico un lugar siempre dispuesto a servir de vitrina a sus obras para que las contemplen los visitantes nacionales y foráneos, lo catalogó como un espacio gigante que seguirá acompañando la obra de muchos artistas.

En gesto de agasajo se proyectó un audiovisual con diversos mensajes de felicitación en los que resaltaron la relevancia de la institución activos gestores culturales como Rubén Darío Salazar Taquechel, Premio Nacional de Teatro; Leonel Pérez Orozco, Conservador de la Ciudad de Matanzas, y Adrián Gómez Sancho, artista de la plástica.

Motivados por su historia y la reconocida trayectoria de su directora Marcia Brito, organismos e instituciones diversas como las direcciones provincial y municipal de Cultura, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y el Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, reconocieron la vitalidad del Museo Farmacéutico, Monumento Nacional.

La Botica Francesa que en la urbe de ríos y puentes fue fundada el primero de enero de 1882, se convirtió en museo en 1964; desde entonces resalta como joya patrimonial y a la vez mantiene una fecunda relación con la vida cultural de la llamada Atenas de Cuba.

Tomado de la ACN (Por: Yenli Lemus y Blanca Bonachea)