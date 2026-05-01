El turismo saldrá adelante

«Como mismo salió este pueblo a respaldar a su revolución, este sector sigue demostrando su profundo compromiso con la economía del país», manifestó Juan Carlos García Granda, titular del Ministerio de Turismo (MINTUR) al asistir a la marcha en Matanzas.

«Las agresiones imperialistas que intentan destruir el turismo, no lo conseguirán. Continuaremos luchando», declaró a la prensa, al comparar la resiliencia del sector con la del pueblo. “Hoy se ha dado otro ejemplo de la clase de país que tenemos», enfatizó.

A una pregunta sobre la Feria Internacional de Turismo (FitCuba 2026), esta vez de forma virtual, mostró satisfacción con el número de confirmaciones hasta la fecha para una reunión profesional que volverá a mostrar a los participantes las bondades de un destino como Varadero, balneario al que se dedica esta singular 44 edición.

Destacó de manera particular las actividades en el parque Josones, el único día del programa con opciones presenciales, lo que ha despertado expectativas para profesionales de esta industria de los viajes y para el propio pueblo.

«Varadero está abierto, dando servicios… Hay turistas que siguen llegando al país, y muchos sigue prefiriendo hospedarse en esa hermosa plaza de sol y playa», significó.

El titular del MINTUR elogió a los trabajadores del sector, que «a pesar de las condiciones difíciles siempre luchan por llegar a sus puestos laborales con puntualidad y se esmeran por ofrecer a los clientes el mejor de los servicios».

Adelantó que en medio de las limitaciones afrontadas por el país, se diseñan ofertas, algunas ya en venta, para que el mercado interno, como ya es tradicional, disfrute de las instalaciones en los meses de julio y agosto.

Varadero, el principal balneario cubano, es también el mayor aportador de ingresos al país, y su principal plaza de alojamiento, con una cifra que supera las 23 mil habitaciones.

Foto: De la Autora.