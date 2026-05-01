Expresión de cubanía materializada en Primero de Mayo (video) 

Este Primero de Mayo para el pueblo matancero no fue una fecha cualquiera; fue la reafirmación de una convicción profunda: el derecho a su soberanía.

En un contexto en extremo complejo como consecuencia del recrudecimiento de la política de asfixia que implementa la actual administración norteamericana, los matanceros y matanceras salieron a desfilar.

Aunque en las jornadas precedentes ya se respiraba en la ciudad el aroma a desfile y concentración, verlo materializado resulta un sentimiento de orgullo enorme.

Como expresa esa frase del refranero popular, no es lo mismo imaginarlo que vivirlo y realmente cada año realizar el mismo recorrido encierra sensaciones muy distintas.

De pequeño siempre acostumbraba a participar en el desfile del Primero de Mayo, aun cuando no imaginaba la envergadura que guarda la fecha para los trabajadores.

Hoy los diferentes sectores de la sociedad yumurina respondieron al llamado de la máxima dirección del país como solo saben hacerlo los habitantes de la Ciudad de los Puentes.

Una multitud enaltecida repletó las calles y, en composición de grupo, pasó frente a la tribuna donde sus dirigentes aguardaban para recibir a un pueblo que sigue y seguirá firme ante las amenazas ingerencistas.

La conga, esa manifestación tan cubana, acompañó los diferentes bloques del desfile como un espectador que no quiere perderse la escena más importante de la obra.

Entre consignas, el sonido de tambores, trompetas y la firmeza de que no nos doblegaremos jamás transcurrió la expresión de cubanía materializada en Primero de Mayo.