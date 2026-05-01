Este Primero de Mayo reflejó el carácter firme, solidario y comprometido de Matanzas

La celebración del Día Internacional de los Trabajadores no es solo una tradición, sino una expresión viva del compromiso con las conquistas sociales alcanzadas y la voluntad de seguir defendiéndolas.

En cada colectivo laboral se respiró ese entusiasmo que convierte el desfile en un acto de reafirmación y unidad.

A ello se suma el reconocimiento al esfuerzo cotidiano de hombres y mujeres que, desde distintos sectores, sostienen el desarrollo de la provincia.

Trabajadores de la Salud, la Educación, la Industria y los Servicios encontraron en esta jornada una oportunidad para mostrar orgullo por lo que hacen y lo que representan.

Fue también un espacio para rendir homenaje a quienes dedican su vida al trabajo y dejan huellas en la construcción social del territorio.

El compromiso del pueblo matancero se manifestó en la participación y en el espíritu festivo que acompañó cada paso del desfile.

Más allá de las dificultades prevaleció la voluntad de avanzar, de aportar y de mantener viva la unidad como principal fortaleza. Este Primero de Mayo una vez más reflejó el carácter firme, solidario y comprometido de Matanzas.

El pueblo matancero llegó a este Primero de Mayo impulsado por profundas motivaciones que nacen de su historia, su identidad y su sentido de pertenencia.